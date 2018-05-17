Госдума потребовала от Киева немедленно освободить журналиста Вышинского

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла заявление, в котором потребовала от Киева немедленно освободить главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и призвала Совет Европы и ОБСЕ занять принципиальную позицию по нарушениям прав журналистов на Украине. Документ подготовлен депутатами двух профильных комитетов нижней палаты - по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

"Подобные действия киевских властей в отношении "РИА Новости Украина" и работающих в нем сотрудников являются откровенным произволом украинских спецслужб", - подчеркивается в документе. В нем отмечается, что "использование силовых мер, обычно применяемых к опасным преступникам, в отношении журналистов, честно выполняющих свою работу, противоречит базовым европейским ценностям, неотъемлемой частью которых являются свобода выражения мнения и свобода слова, закрепленные в Конвенции о защите прав человека и основных свобод и других международно-правовых обязательствах".

"Госдума призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совет Европы занять принципиальную позицию в отношении неоднократных фактов нарушения прав журналистов на Украине и требует от киевских властей незамедлительного освобождения К. Вышинского", - сказано в заявлении Госдумы.

Служба безопасности Украины 15 мая провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина", обвинив их в государственной измене. Рано утром у подъезда своего дома был задержан главный редактор агентства Кирилл Вышинский. После этого прошли обыски в центральном офисе агентства в Киеве, в его пресс- центре, а также в квартирах нескольких журналистов. Одновременно СБУ выступила с заявлением о том, что ведомство раскрыло деятельность "сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации", которые использовались "страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины".

Посольство РФ в Киеве потребовало от властей Украины принять все необходимые меры по прекращению насилия над представителями СМИ, немедленно освободить задержанного журналиста, а также объективно расследовать обстоятельства случившегося и наказать виновных в превышении должностных полномочий. Как сообщил в среду заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, РФ направила властям Украины ноты протеста в связи с данным делом.