Госдума попросит ООН и ОБСЕ расследовать работу лабораторий США на Украине

Совет Госдумы поддержал в среду, 9 марта, предложение спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина подготовить проект обращения в международные организации о необходимости расследования деятельности американских биологических лабораторий на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале ГД.

«Давайте дадим поручение комитету Госдумы по международным делам и комитету по обороне подготовить проект обращения в международные организации — ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ — о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине. Этот вопрос рассмотрим на пленарном заседании 11 марта», — заявил Володин.

Он подчеркнул важность того, чтобы международные структуры ознакомились с этой ситуацией и вмешались в нее, передает RT.

Также в Госдуме проработают вопрос о создании парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, пишет «Москва 24».

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема размещения американских биолабораторий на Украине очень важна для всего мира. Он выразил уверенность, что с учреждениями, которые работали на Украине, «удастся разобраться», сообщается на сайте kp.ru.

Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть биологические лаборатории, где проводятся исследования. По ее словам, Вашингтон пытается не допустить перехода объектов под контроль российской армии.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту разработки биологического оружия на территории Украины. Следствие запросит у Минобороны РФ необходимые сведения для дачи правовой оценки указанным фактам.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев заявил «Известиям», что заявление Нуланд касательно биологических лабораторий на территории Украины можно расценивать как часть плана по подготовке провокаций, связанных с применением бактериологического оружия. По его словам, американские биолаборатории «по странному стечению обстоятельств» находятся по периметру российской границы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила о том, что данные о наличии американских биолабораторий на Украине меняют картину вовлеченности Вашингтона, это инструмент прямой угрозы России.

7 марта Минобороны России рассказало о формировании на Украине сети более чем из 30 биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. Их можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические. Заказчиком работ является управление министерства обороны США по снижению военной угрозы.