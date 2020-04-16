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Госдума подготовит поправки в Налоговый кодекс об освобождении врачей от НДФЛ

16 апреля 2020, 14:10  •  26 • Политика
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соответствующее поручение ранее дал президент РФ
Комитет по бюджету и налогам в приоритетном порядке готовит изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие освобождение выплат медикам от взимания НДФЛ. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в четверг, 16 апреля.
Кроме того, спикер поручил комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства обсудить с регионами и бизнес-сообществом механизмы реализации предложений президента Владимира Путина по поддержке отраслей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.
"Важно обсудить эти вопросы с регионами, они лучше знают, какие предприятия особенно нуждаются в поддержке", – пояснил Володин.
Речь, в частности, идет о расширении перечня наиболее пострадавших отраслей. В него предлагается включить компании, торгующие непродовольственными товарами, а также системообразующие региональные предприятия.
Ранее президент РФ выдвинул ряд инициатив по поддержке предпринимательства и экономики в регионах.

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