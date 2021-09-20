Госдума подготовила обращение о признании более 20 НПО нежелательными

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила обращение к Генпрокуратуре о признании свыше 20 иностранных неправительственных организаций (НПО) нежелательными на российской территории, заявил в понедельник, 20 сентября, глава комиссии Василий Пискарев.

«Ряд иностранных НПО (всего более 20 организаций) в процессе избирательной кампании открыто призывали Facebook, Twitter и Google не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенного контента», — приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.

По данным комиссии, перечисленные компании способствовали «распространению «подсказок» и навязыванию россиянам определенных предпочтений в ходе голосования», которое проходило с 17 по 19 сентября.

Ранее Василий Пискарев заявил о распространении фейков о выборах зарубежными НПО, включая движение в защиту прав избирателей «Голос» (признано в РФ иностранным агентом), в дни голосования. Также зафиксированы факты обучения за границей провокаторов для организации инцидентов на выборах.

Как отметил парламентарий, наибольшее количество враждебных публикаций обнаружено в СМИ США, Великобритании, Германии, Франции и Чехии.

19 сентября федеральный координатор российской ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алексей Песков рассказал о применяемых методах и инструментах разоблачения фейковых новостей и медиаконтента в период выборов в Госдуму. Он отметил, что вся информация о выявленных фейках доступна на портале НОМ, причем уже с комментариями экспертов, которые подробно разъясняют их суть.

В качестве примера координатор НОМ привел видеозаписи в соцсетях, на которых избиратели опускают в урну сразу несколько бюллетеней. В таких случаях, по словам Пескова, специалисты сразу же проверяют опубликованную информацию, и в результате выясняется, что в регионе, где было сделано видео, проходят двухуровневые выборы. Таким образом, становится понятно, почему число бюллетеней в ролике больше: при двух уровнях голосования два бланка отправляются за кандидатов в Госдуму и еще два — в региональный парламент.

Ранее в воскресенье в ЦИК РФ рассказали о круглосуточных массовых кибератаках на систему ДЭГ. По заверению замглавы комиссии Николая Булаева, системы защиты достаточно успешно справляются с подобным воздействием на ДЭГ и сайт Центризбиркома РФ.

Как рассказал глава координационного совета Общественной палаты по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, в ходе парламентских выборов продолжается большой поток фейковой информации. Также в ОП сообщили, что всего за два прошедших дня голосования выявлено около 10 тыс. ложных сообщений о выборах, из них почти 7 тыс. — в пятницу, 17 сентября.

В свою очередь, в Лиге безопасного интернета рассказали «Известиям», что фейки всё чаще встречаются в социальных сетях TikTok, YouTube, Facebook и Telegram. В организации отметили, что ЦИК России быстро реагирует на фейковые сообщения о нарушениях в проведении выборов.

В 2021 году выборы в Госдуму были впервые проведены в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными.