Госдума подготовила обращение из-за притеснения журналистов в Латвии

Комитет Госдумы по международным делам внес в Госдуму проект обращения к европейским парламентариям с осуждением действий властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов, следует из базы данных нижней палаты парламента 17 декабря.

«Депутаты Государственной думы обращаются к парламентам европейских государств с призывом осудить грубые нарушения Латвийской Республикой взятых на себя международных обязательств по соблюдению свободы слова, а также поддержать свободную работу средств массовой информации, выступить против использования силовых методов и цензуры как инструментов политической борьбы», — говорится в документе.

Депутаты считают неприемлемым проведение карательных операций в отношении неугодных общественных деятелей и журналистов в Латвии, отмечается в обращении.

В документе также говорится, что очередной провокационной акцией латвийских властей, направленной на незаконное вытеснение из информационного пространства Латвии представителей русскоязычных средств массовой информации, стало задержание в декабре службой государственной безопасности (СГБ) Латвии семерых сотрудников информационных порталов «Sputnik Латвия» и Baltnews.

Все фракции Госдумы поддержали обращение. Его рассмотрят на пленарном заседании 23 декабря.

В начале декабря служба СГБ Латвии задержала нескольких русскоязычных журналистов — сотрудников порталов Baltnews и «Sputnik Латвия».

Им предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза. Сотрудникам СМИ грозит наказание — от штрафа до тюремного заключения. Позже их отпустили под подписку о невыезде.

В МИД РФ поддержали проект обращения.

Кроме того, в министерстве пообещали поднять вопрос о задержании журналистов на заседании совета министров иностранных дел государств — участников ОБСЕ.

Также МИД выразил надежду, что новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ не оставит происходящее без внимания и укажет Латвии на «неприемлемость подобных нападок на СМИ, а также на необходимость выполнения международных обязательств в области обеспечения свободы слова».