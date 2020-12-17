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Госдума подготовила обращение из-за притеснения журналистов в Латвии

17 декабря 2020, 20:00  •  81 • Политика
Комитет Госдумы по международным делам внес в Госдуму проект обращения к европейским парламентариям с осуждением действий властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов, следует из базы данных нижней палаты парламента 17 декабря.
«Депутаты Государственной думы обращаются к парламентам европейских государств с призывом осудить грубые нарушения Латвийской Республикой взятых на себя международных обязательств по соблюдению свободы слова, а также поддержать свободную работу средств массовой информации, выступить против использования силовых методов и цензуры как инструментов политической борьбы», — говорится в документе.
Депутаты считают неприемлемым проведение карательных операций в отношении неугодных общественных деятелей и журналистов в Латвии, отмечается в обращении.
В документе также говорится, что очередной провокационной акцией латвийских властей, направленной на незаконное вытеснение из информационного пространства Латвии представителей русскоязычных средств массовой информации, стало задержание в декабре службой государственной безопасности (СГБ) Латвии семерых сотрудников информационных порталов «Sputnik Латвия» и Baltnews.
Все фракции Госдумы поддержали обращение. Его рассмотрят на пленарном заседании 23 декабря.
В начале декабря служба СГБ Латвии задержала нескольких русскоязычных журналистов — сотрудников порталов Baltnews и «Sputnik Латвия».
Им предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза. Сотрудникам СМИ грозит наказание — от штрафа до тюремного заключения. Позже их отпустили под подписку о невыезде.
В МИД РФ поддержали проект обращения.
Кроме того, в министерстве пообещали поднять вопрос о задержании журналистов на заседании совета министров иностранных дел государств — участников ОБСЕ.
Также МИД выразил надежду, что новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ не оставит происходящее без внимания и укажет Латвии на «неприемлемость подобных нападок на СМИ, а также на необходимость выполнения международных обязательств в области обеспечения свободы слова».

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