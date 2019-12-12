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Госдума поддержала проект об отмене экзамена для украинцев и белорусов

12 декабря 2019, 19:09  •  96 • Украина
Государственная дума приняла в первом чтении поправки к закону о гражданстве, предполагающие отмену собеседований украинцев и белорусов для получения статуса носителей русского языка.
 
РИА Новости
 

Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

«Предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 331 ФЗ «О гражданстве России», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Вместе с тем в поправках отмечается, что единые критерии признания иностранцев или лиц без гражданства носителями языка, а также порядок разработки, использования, хранения контрольных измерительных материалов, используемых при проведении комиссией собеседования, будет определять МВД по согласованию с Минпросвещения.

Ранее замглавы МВД Игорь Зубов представил законопроект, который предполагает отмену собеседования при приёме в гражданство России для свободно говорящих по-русски украинцев и белорусов.

Как он отметил, инициатива поспособствует оптимизации приёма в российское гражданство более чем 172 тыс. украинцев и порядка 32 тыс. белорусов, которые постоянно проживают в России на основании вида на жительство и вправе претендовать на гражданство.

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