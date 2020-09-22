Госдума поддержала проект о 10-летнем сроке за отчуждение территорий РФ

Госдума в I приняла поправки об ответственности за призывы к отчуждению территорий страны предлагаемые для внесения в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ, а также в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Об этом говорится на сайте нижней палаты российского парламента во вторник, 22 сентября.

Отмечается, что принятие ряда соответствующих законопроектов необходимо, так как любые призывы отделить от страны регион или его часть недопустимы и должны строго пресекаться.

В частности, депутаты поддержали законопроект, предусматривающий введение в УК РФ новой статьи «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Согласно ей, за отчуждение части территории РФ или другие действия, направленные на нарушение территориальной целостности страны, предусматривается лишение свободы на срок от шести до 10 лет.

Поддержанные Госдумой законопроекты также предполагают изменить условия привлечения к уголовной ответственности за публичные призывы к отчуждению территорий РФ. Так, если правонарушение было совершено впервые, то виновного наказывают в административном порядке, то есть вменяют штрафы в размере от 30 тыс.до 60 тыс. рублей — для физлиц, от 60 тыс. до 100 тыс. рублей — для должностных лиц и от 200 тыс. до 300 тыс. рублей — для юрлиц.

При этом если призывы были осуществлены через СМИ или Интернет наказание рублем становится весомее. Так, например, для юридических лиц размер штрафа достигает 500 тыс. рублей.

Уголовная ответственность за подобные деяния последует, согласно законопроектам, только после повторного призыва, совершенного в течение одного года после первого. Срок лишения свободы в этом случае достигает четырех лет.

25 августа правительство России поддержало внесение изменений в Уголовный кодекс, который предлагают дополнить нормой 280.2 «Нарушение территориальной целостности РФ», предполагающей до 10 лет лишения свободы за отчуждение территорий страны.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании отчуждения территорий страны к экстремизму. При этом под экстремистскую деятельность не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами. Совет Федерации одобрил этот законопроект 24 июля. Госдума во втором и третьем чтениях приняла документ 22 июля.

Данные поправки приводят законодательство в соответствие с новой редакцией Конституции России.