Госдума поддержала поправки об увеличении прожиточного минимума

Госдума 23 ноября при рассмотрении во втором чтении проекта федерального бюджета на 2022–2024 годы поддержала поправки президента РФ Владимира Путина, обеспечивающие увеличение прожиточного минимума в 2022 году.

В соответствии с утвержденными изменениями прожиточный минимум в России в следующем году составит 12 654 рубля на человека. Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет составлять 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, а для детей — 12 274 рубля.

Сейчас сумма прожиточного минимума на душу населения составляет 11 653 рубля. При этом у трудоспособных граждан это 12 702 рубля, у детей — 11 303 рубля, для россиян пенсионного возраста — 10 022 рубля.

Путин внес в Госдуму поправки о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) 19 ноября.

Тогда же в Госдуме объяснили важность повышения прожиточного минимума для семей с детьми. Там отметили, что размер части социальных выплат зависит от величины прожиточного минимума, поэтому его повышение на 8,6% приведет к заметному росту пособий для миллионов россиян.

До этого, 18 ноября, российский лидер на совещании по социальным вопросам предложил увеличить в 2022 году прожиточный минимум на 8,6%, до 12 654 рублей. Ранее в проекте федерального бюджета на будущий год была заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Глава государства отметил, что этого недостаточно, поскольку такие параметры в значительной мере отстают от уровня текущей инфляции. При этом подчеркивалось, что МРОТ также будет проиндексирован на 8,6% и составит 13 890 рублей. Сейчас этот показатель составляет 12 792 рубля в месяц.