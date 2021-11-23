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Госдума поддержала поправки об увеличении прожиточного минимума

23 ноября 2021, 20:05  •  98 • Политика
Госдума 23 ноября при рассмотрении во втором чтении проекта федерального бюджета на 2022–2024 годы поддержала поправки президента РФ Владимира Путина, обеспечивающие увеличение прожиточного минимума в 2022 году.
В соответствии с утвержденными изменениями прожиточный минимум в России в следующем году составит 12 654 рубля на человека. Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет составлять 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, а для детей — 12 274 рубля.
Сейчас сумма прожиточного минимума на душу населения составляет 11 653 рубля. При этом у трудоспособных граждан это 12 702 рубля, у детей — 11 303 рубля, для россиян пенсионного возраста — 10 022 рубля.
Путин внес в Госдуму поправки о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) 19 ноября.
Тогда же в Госдуме объяснили важность повышения прожиточного минимума для семей с детьми. Там отметили, что размер части социальных выплат зависит от величины прожиточного минимума, поэтому его повышение на 8,6% приведет к заметному росту пособий для миллионов россиян.
До этого, 18 ноября, российский лидер на совещании по социальным вопросам предложил увеличить в 2022 году прожиточный минимум на 8,6%, до 12 654 рублей. Ранее в проекте федерального бюджета на будущий год была заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Глава государства отметил, что этого недостаточно, поскольку такие параметры в значительной мере отстают от уровня текущей инфляции. При этом подчеркивалось, что МРОТ также будет проиндексирован на 8,6% и составит 13 890 рублей. Сейчас этот показатель составляет 12 792 рубля в месяц.
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