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Госдума: По указке Запада молдавские либералы пытаются представить Россию врагом
21 января 2018, 11:24 • 92 • Политика
Юрий Швыткин заявил, что попытка предъявить России счет за присутствие миротворцев в Приднестровье является актом конфронтации.
Заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Госдумы Юрий Швыткин прокомментировал заявление спикера молдавского парламента Андриана Канду. Ранее тот сказал, что Молдавия предъявит России счет на миллиарды долларов за присутствие ее военных-миротворцев в Приднестровье.
"Это акт конфронтации по отношению к нашей стране и в целом по отношению к мировому сообществу", - заявил Швыткин. По его словам, российские миротворцы выполняют свое прямое предназначение - не допустить вооруженного конфликта, в свое время потрясшего Приднестровье.
Только присутствие российских миротворцев сегодня позволяет выдержать хрупкое, но мирное сосуществование в Приднестровье, подчеркнул Швыткин. Также депутат добавил, что ситуация снова показала нежелание парламента Молдавии следовать курсу президента Игоря Додона.
"Это, безусловно, делается по указке Запада и США в угоду сопредельной Румынии", - отметил депутат. Однако всякие попытки выдавить наших миротворцев обречены на провал, констатировал он.
Беседу с депутатом приводит RT.
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