Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Македония откажется от своего имени ради вступления в НАТО
Путин окунулся в Крещенскую прорубь: Холодно? Нет, отлично!
Отношения устрашения
Турция может привлечь к операции в Африне сухопутные войска
Главная / Политика

Госдума: По указке Запада молдавские либералы пытаются представить Россию врагом

21 января 2018, 11:24  •  92 • Политика
Юрий Швыткин заявил, что попытка предъявить России счет за присутствие миротворцев в Приднестровье является актом конфронтации.
Заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Госдумы Юрий Швыткин прокомментировал заявление спикера молдавского парламента Андриана Канду. Ранее тот сказал, что Молдавия предъявит России счет на миллиарды долларов за присутствие ее военных-миротворцев в Приднестровье.
"Это акт конфронтации по отношению к нашей стране и в целом по отношению к мировому сообществу", - заявил Швыткин. По его словам, российские миротворцы выполняют свое прямое предназначение - не допустить вооруженного конфликта, в свое время потрясшего Приднестровье.
Только присутствие российских миротворцев сегодня позволяет выдержать хрупкое, но мирное сосуществование в Приднестровье, подчеркнул Швыткин. Также депутат добавил, что ситуация снова показала нежелание парламента Молдавии следовать курсу президента Игоря Додона.
"Это, безусловно, делается по указке Запада и США в угоду сопредельной Румынии", - отметил депутат. Однако всякие попытки выдавить наших миротворцев обречены на провал, констатировал он.
Беседу с депутатом приводит RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

92
Источник
Похожие новости
20 января 2018, 17:09
Россия, Иран и Турция согласовали списки участников Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи
21 января 2018, 11:24
Екатерина Гордон: Путин – номер один, но коррупционную вертикаль надо реформировать
20 января 2018, 23:39
В Сочи завершились консультации по подготовке Конгресса сирийского национального диалога

21 января 2018, 11:24
Госдума: По указке Запада молдавские либералы пытаются представить Россию врагом
21 января 2018, 14:39
Турецкие танки поддержали наступление сирийской оппозиции в Африне
20 января 2018, 20:24
Партия пенсионеров за справедливость поддержала участие Путина в выборах президента
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
20 января 2018, 06:09
США опубликовали "план Маршалла для Донбасса"
20 января 2018, 02:54
США хотят вернуть Донбасс в состав Украины руками рабочих
20 января 2018, 10:54
Не будет денег - дружбе хана: Украина предупредила МВФ о возможном прекращении сотрудничества
14 января 2018, 20:09
Русские фрегаты теперь не остановить – у них свои турбины
15 января 2018, 08:39
России пора освободить Новороссию
14 января 2018, 19:54
Попали в молоко: как стандарты ЕС угрожают развалом целой отрасли Украины
14 января 2018, 20:09
Операция возмездия в Сирии: подробности
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.