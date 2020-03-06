Госдума по-своему снизила пенсионный возраст. Это победа или уступка?

Депутаты Государственной Думы одобрили в третьем чтении законопроект о выплате негосударственных пенсий.

Авторами инициативы выступила группа парламентариев, которую возглавил председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Согласно задумке, женщинам негосударственные пенсии будут выплачивать с 55 лет, а мужчинам - с 60 лет. Кроме того, предлагается уточнить пенсионные основания, исключив из них условие о наличии страхового стажа.

На выплаты смогут претендовать граждане, которые воспользовались услугами негосударственных пенсионных фондов. Впрочем, в договорах руководство НПФ сможет прописать иные условия, которые повысят возрастную планку.

С одной стороны, это "реклама" негосударственных пенсионных фондов, которые вовсе не пользуются популярностью среди жителей России. С другой, при прочих равных мера может стать чуть ли не инструментом для свободного "плавания" НПФ. Пункт об "иных условиях" выглядит несколько настораживающе. Ведь именно такие "иные условия" могут повысить возрастную планку для начисления негосударственной пенсии до официального пенсионного возраста.

Добавим, в настоящее время закон предусматривает поэтапное увеличение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости, до 65 и 60 лет (мужчины и женщины соответственно). Эти изменения также влекут одновременное увеличение возраста выхода на негосударственную пенсию, так как основаниями для выплаты пенсии в пенсионных договорах являются пенсионные основания, установленные законодательством РФ на момент заключения этих договоров. Таким образом, для лиц, выходящих на негосударственную пенсию по договорам, заключённым после 1 января 2019 года, право на получение пенсии возникнет для женщин в 60, а для мужчин - в 65 лет.

"Пенсионная реформа неэффективна"?

Экономист Никита Масленников указал, что повышение пенсионного возраста в России позволило сэкономить лишь 21,5 миллиарда рублей. Это ничтожная сумма по сравнению с ежегодными отчислениями из федерального бюджета в Пенсионный фонд, объяснил он. На самом деле, цифры общеизвестные, говорили о них на официальном уровне накануне.

"Нарушена индивидуальная связь между пенсией, стажем и размером зарплаты человека, которую он получал. Каждый второй скажет, что пенсионная система несправедлива", - указал на ещё один недостаток реформы Никита Масленников.

В то же время эксперт подчеркнул, что как таковая реформа пенсионной системы была необходима. Если бы всё осталось так, как было, то Россия теряла бы в год по 0,5% ВВП. Однако та реформа, которая проведена, очень далека от идеала.

Эксперт сказал, что ежегодно в ПФР перечисляется из федерального бюджета порядка 3 триллионов рублей. А значит, экономия в 21,5 миллиарда рублей, которой удалось добиться за счёт повышения пенсионного возраста, является просто смешной.

"Поэтому нужно возрождать накопительную систему, гарантированный пенсионный план, формировать корпоративные пенсионные системы - в них уже сейчас крутится около триллиона рублей", - считает Никита Масленников.

Добавим, о проблемах в пенсионной реформе говорили ранее и в Счётной палате России. Аудиторы представили выводы в докладе об исполнении федерального бюджета и бюджетов социальных фондов за минувший год, из которого следует, что решения по пенсионному возрасту провальны. Практически каждый десятый пенсионер в нашей стране получает сегодня пенсию меньше прожиточного минимума.

"Дальше - больше"

Читал доклад Счётной палаты и делал уже свои выводы ведущий Царьграда Юрий Пронько.

"За прошлый год число получателей федеральной социальной доплаты к пенсии выросло на 15%. Так, на начало 2019 года её получало около 3 млн 400 тысяч пенсионеров. К концу года этот показатель вырос на 500 тысяч человек. Дальше - больше. Около 9% пенсионеров в 69 субъектах России получают пенсии ниже установленного в регионе прожиточного минимума", - пояснил Пронько, добавив со ссылкой на аудиторов, что принимаемые в последние годы меры по совершенствованию пенсионной системы так и не позволили достичь приемлемого для достойной жизни уровня обеспечения.

Пронько считает, что подобное заключение от аудиторов "дорогого стоит".

"Оно подтверждает то, о чём мы неоднократно говорили ещё на стадии обсуждения так называемой пенсионной реформы. То, о чём предупреждали специалисты и аналитики, теперь подкреплено цифрами и фактами контрольного органа парламента страны".

Аудиторы Счётной палаты отмечают, что "доля расходов на пенсионное обеспечение в объёме ВВП снижается, что не может способствовать повышению уровня жизни пенсионеров". Таким образом, тезис реформаторов о том, что увеличение пенсионного возраста приведёт к повышению уровня жизни тех, кто уже на пенсии, мягко говоря, не оправдался. Более того, одна из целей, которая была заявлена - снижение трансфертов из федеральной казны на покрытие дефицита бюджета ПФР, - тоже провалена.

"Так, в бюджет ПФР из госбюджета в прошлом году поступило свыше 3 трлн 300 млрд рублей, что на 79 млрд больше, чем в 2018-м. Фактически ни одна из заявленных целей так называемой пенсионной реформы не была достигнута".

"Правильно поставленный диагноз - это первый шаг к исправлению грубейшей концептуальной ошибки, которая была допущена в системе пенсионного обеспечения России. Хватит ли смелости другим органам государственной власти признать это или же они так и будут продолжать делать хорошую мину при плохой игре? От ответа на этот важнейший вопрос зависит судьба как нынешних, так и будущих российских пенсионеров", - резюмировал Юрий Пронько.

На Сбербанк деньги есть, а на вас, пенсионеры, нет

Кстати, если уж мы говорим о пенсионных мерах. Ранее "Единая Россия" отклонила законопроект о введении тотального запрета на повышение пенсионного возраста в нашей стране до 2030 года. Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев оценил это решение.

"Это они с реальностью попрощались. Вот мы все живём в одной реальности, а "Единая Россия", отклонившая этот законопроект, - в другой. Потому что мы живём в стране, в которой пенсионная реформа живо обсуждалась. Она вызвала огромные тектонические сдвиги.

Произошло по всей стране фантастическое падение доверия к власти. Мы, телеканал "Царьград", понимаем, где косяки правительства, а где наши заокеанские друзья, партнёры, украинские спецслужбы стараются. Пытаются раскачать лодку. Мы всё понимаем. Мы и сами не смогли удержаться от критики. Потому что это никуда не годится.

Мы вынуждены были говорить о том, что, кроме того что они сделали по пенсионной реформе, была ещё масса возможностей решить экономические проблемы. Мы сейчас Фонд национального благосостояния распечатали для многодетных, а почему это нельзя было сделать полтора года назад по пенсиям?

Фонд был на "чёрный день". Вот его можно было распечатать. И ничего не делать, никакой пенсионной реформы. Но, слава Богу, это правительство отправлено в отставку. Теперь мы имеем дело с новым правительством. Это пока не оно, а это пока "Единая Россия".

В Кремле прокомментировали судебный процесс по делу об убийстве посла Карлова И что мы видим? Им предлагается сказать: мы начали жить с чистого листа, у нас новая реальность, хорошая, в которой правительство не настолько антинародно, чтобы пенсионную реформу вводить бесконечно. Ну вы нам хотя бы сейчас пообещайте, что в будущем не станет хуже. Дайте 10-летнюю гарантию. Да, мы не просим лучше, но вы хотя бы продекларируйте, что дальше будет не хуже. Что нам отвечает "Единая Россия"? Она говорит: "Нет, вот именно этого мы вам сказать не можем...

Потому что в нашей реальности существуют бюрократические, политические ходы, подвохи, интриги, аппаратные игры. Это наша реальность. И в этой настоящей реальности нам ещё не дали команду. Мы ещё не знаем, будет или нет повышение пенсионного возраста. Поэтому мы ничего сказать не можем. Мы не политики, мы здесь просто голосуем". А вот мы живём в реальности, в которой мы хотели бы это знать.

Фонд национального благосостояния перестал быть "сакральной коровой". Из него, слава Богу, начали выдавать деньги многодетным, ипотеку списывать стали, увеличили пособие для детей до семи лет. Прекрасно. Наконец мы узнали, что, оказывается, можно тронуть эту хрустальную гору, которую нельзя было трогать. Кудрин её создал, про неё написали диссертации, наверное, где-нибудь в Высшей школе экономики. Фридман в гробу порадовался, создатель теории монетаризма. И вот мы сидим, на неё любуемся.

Оказывается, можно её трогать. Ура, сказали мы. Правильно ли мы понимаем, спросил депутат Нилов, что раз уже повышен пенсионный возраст, вы уже отказались от этой дурацкой затеи, что у нас здесь есть некая "кубышка", в которую откладывается, а потом будет потрачено? Нет, сказала "Единая Россия". На Сбербанк деньги есть в этом фонде, а на пенсионный мораторий - нет. Внимание, вопрос. В какой реальности живёт "Единая Россия"? В реальности, в которой сделка между Фондом национального благосостояния и Центробанком - это нормально. Но кто от неё выигрывает, кроме Центрального банка? Это виртуальная прибыль, она не попадает в наши с вами карманы от того, что Центробанк заработал. Выигрывают иностранные спекулянты.

И вот они-то все выиграют, для них есть деньги, а для вас, пенсионеры, нет. Поэтому реальности у нас очень разные с "Единой Россией". В её реальности важнее Сбербанк, в нашей реальности важнее пенсионеры".