Госдума оценит ущерб Крыму за период нахождения в составе Украины

Российские власти намерены оценить ущерб, нанесенный Крыму за период нахождения в составе Украины. Тендер на выполнение исследования проводит аппарат Государственной думы, пишет «РИА Новости».

По информации агентства, которое ссылается на данные портала госзакупок, начальная стоимость проекта составляет почти 10 млн рублей. Предлагается провести экспертно-аналитическое исследование социальной, экономической и законодательной сфер жизни в Крыму и городе Севастополь в период нахождения в составе СССР, Украины и Российской Федерации. По итогам проделанной работы необходимо будет оценить ущерб, нанесенный полуострову украинскими властями с 1991 по 2014 год.

Заявки принимаются до 27 июня включительно, а спустя две недели, как предполагается, будет объявлен исполнитель.

В начале апреля депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко заявлял, что размер ущерба, который Крым и Севастополь понесли от политики властей Украины, превышает 1,5 трлн рублей.

15 марта спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Киев возместить Крыму потери за время нахождения полуострова в составе Украины. Он отметил, что подсчетами следует заняться безотлагательно.

Позже глава полуострова Сергей Аксенов объявил о создании рабочей группы с привлечением юристов-международников и других специалистов для изучения механизма взыскания. Он отметил, что в течение месяца начнется процесс подсчета ущерба, понесенного Республикой Крым и городом Севастополем за период их нахождения в составе Украины. По итогам работы группы будет подготовлен аналитический документ с выводами.

18 марта президент Владимир Путин во время визита на полуостров в честь пятилетия воссоединения Крыма с РФ отметил, что российский и украинский народы никогда не ссорились, а причиной разногласий являются действующие киевские власти.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает крымский регион своей территорией. Москва, в свою очередь, неоднократно указывала на соответствие референдума международным нормам и подчеркивала, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.