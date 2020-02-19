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Госдума отменила штраф за показ нацистской символики

19 февраля 2020, 02:09  •  55 • Политика
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается не с целью пропаганды. Заседание состоялось во вторник, 18 февраля, решение опубликовано на сайте нижней палаты парламента.
Таким образом, ст. 20.3 КоАПа дополняется примечанием, согласно которому штраф не будет налагаться, если при использовании такой символики «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».
Как отметила глава Комитета по культуре Елена Ямпольская, теперь из-под штрафа удалось вывести фильмы о Великой Отечественной войне, советские плакаты, фото- и кинохронику.
До принятия закона штрафом облагалась любая открытая демонстрация подобных материалов, независимо от целей показа. О внесении изменений депутаты задумались в 2018 году, в феврале того же года законопроект был внесен в Госдуму.
В ноябре 2019-го парламентарии приняли закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики в просветительских и учебных целях. Тогда же Ямпольская назвала введение полного запрета «непродуманным действием».
Ранее за публичную демонстрацию либо пропаганду нацистской атрибутики предусматривался штраф до 50 тыс. рублей либо административный арест для граждан на срок до 15 суток.

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