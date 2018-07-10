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Госдума отменила роуминг

10 июля 2018, 19:09  •  131 • В России

Госдума внесла изменения в закон «О связи», ликвидировав один из самых досадных технологических пережитков нашей большой страны — роуминг. Так, напомним, называется повышенная плата за мобильную связь, когда ты находишься вне своего «домашнего» региона, где зарегистрирован твой номер телефона. Или когда звонишь с мобильного в другой регион. Особенно страдали от этого курортники в отпуске: приехал на море и запросто «спустил в трубу» лишние пару тысяч рублей. Причем, как обещают депутаты, отмена роуминга должно касаться и Крыма. А то крупнейшие российские операторы пока заходить на полуостров не спешат, опасаясь угодить под западные санкции.

Также, согласно изменениям в закон, бесплатными останутся входящие звонки.

А вот при нахождении в другой стране роуминг пока сохранится. Впрочем, народ нынче пошёл продвинутый, за границей ловит вайфай и бесплатно звонит родным по скайпу. Так что доля роуминга в доходах операторов связи падает год от года и сейчас составляет лишь 2-3%. Значит, и после отмены внутрироссийских «накруток» серьёзных убытков для них не должно быть. И наглеть с тарифами, якобы отбивая ущерб, им не с чего.

— Посмотрите на Евросоюз, там роуминг отменён год назад. И никто из сотовых компаний не разорился. Наоборот, в конкурентной борьбе они стали предлагать клиентам новые опции, — сказал «КП» ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. — Главное, чтобы наши операторы связи не переложили расходы на абонентов, навязывая им какие-нибудь дорогостоящие услуги.

Правда, пока Госдума приняла изменения в закон лишь в 1-м чтении. Но главное - начать отменять "мобильное рабство", как еще называли роуминг.

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