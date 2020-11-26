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Госдума отклонила законопроект о выходном дне 31 декабря
26 ноября 2020, 20:45 • 110 • Политика
Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным днем. Соответствующее решение было принято на заседании нижней палаты парламента в четверг, 26 ноября.
Документом предлагалось перенести выходные таким образом, чтобы 31 декабря был выходным, даже если не попадает на субботу или воскресенье. Проект закона был внесен в Госдуму еще в конце ноября 2019 года.
Тогда правительственная комиссия по законопроектной деятельности отказалась поддержать проект. Согласно отзыву кабмина, в Трудовом кодексе уже предусмотрен перенос выходных дней на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства.
В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней, согласно которому 31 декабря в 2021 году будет нерабочим днем. 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье.
Эти нерабочие праздничные дни было решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.
Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.
В этом году россияне будут работать в прежнем режиме.
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