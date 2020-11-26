Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
Американский солдат рассказал, как хотел проучить "русских недоносков"...
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
Главная / Политика

Госдума отклонила законопроект о выходном дне 31 декабря

26 ноября 2020, 20:45  •  110 • Политика
Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным днем. Соответствующее решение было принято на заседании нижней палаты парламента в четверг, 26 ноября.
Документом предлагалось перенести выходные таким образом, чтобы 31 декабря был выходным, даже если не попадает на субботу или воскресенье. Проект закона был внесен в Госдуму еще в конце ноября 2019 года.
Тогда правительственная комиссия по законопроектной деятельности отказалась поддержать проект. Согласно отзыву кабмина, в Трудовом кодексе уже предусмотрен перенос выходных дней на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства.
В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней, согласно которому 31 декабря в 2021 году будет нерабочим днем. 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье.
Эти нерабочие праздничные дни было решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.
Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.
В этом году россияне будут работать в прежнем режиме.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



110
Источник
Похожие новости
26 ноября 2020, 16:10
Распевая песни Высоцкого, бросились в атаку: Русские за 25 минут трижды унизили США
26 ноября 2020, 00:35
Россия на пороге научного прорыва в космосе
26 ноября 2020, 07:00
Скабеева продолжает троллить оскорбившего Россию Гордона: "Реально псих Дима" счастлив..."
26 ноября 2020, 03:20
Госсекретарь Байдена будет мстить России за дедушку? Блинкен публично припомнил гонения
26 ноября 2020, 10:40
Кравчук устроил истерику на переговорах по Донбассу
26 ноября 2020, 10:40
Есть дела поважнее: ликующий после победы Байдена Киев жестко осадили
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 ноября 2020, 01:05
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали заявление
20 ноября 2020, 02:30
"Всё, эта лавочка закрывается": В России хотят запретить строить апартаменты
25 ноября 2020, 00:45
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
25 ноября 2020, 00:45
Пассажиры чуть не выбросили пенсионерку из трамвая за украинский язык
24 ноября 2020, 05:30
Сатановский за Путина ответил Богдану: "Надо пересмотреть не Минские, а Беловежские соглашения"
21 ноября 2020, 05:05
"Трамп оказался хитрее всех": бесцветные чернила вскрыли подлог Байдена, заявил Моргулис
25 ноября 2020, 06:15
Американцы чудом избежали ракетного удара России: "Когда кто-то подходит к нашей границе..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.