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Госдума отклонила законопроект о Дне отца из-за возражений сенаторов и управленцев

23 октября 2018, 19:54  •  61 • Политика
Отрицательные отзывы на законопроект, предлагающий установить в России новый общенациональный День отца, представили правительство РФ, государственно-правовое управление президента Российской Федерации и комитет Совета Федерации.
Госдума отклонила законопроект об учреждении в России нового общенационального семейного праздника - Дня отца. Соответствующее решение было размещено в системе обеспечения законодательной деятельности.
Автором законопроекта была депутат Госдумы, глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Плетнева от партии КПРФ. По ее мнению, принятие закона должно привлечь внимание общественности к роли отца в воспитании ребенка, а также повысить в стране престиж отцовства и укрепить в семье статус мужчины.
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, День отца неофициально отмечается в России в последнюю субботу октября, когда происходит награждение почетным знаком «За верность отцовскому долгу». В то же время данный праздник до сих пор не был закреплен на государственном уровне законом.
Как следует из информации системы обеспечения законодательной деятельности, на законопроект были получены отзывы из 41 субъектов России. Общее количество отзывов и предложений составило 53. Из них положительных отзывов по законопроекту было получено 43, отрицательных – 10.
Однако правительство РФ, государственно-правовое управление президента Российской Федерации и комитет Совета Федерации по социальной политике выступили против инициативы. Их замечания свелись к тому, что такой праздник должен быть установлен нормативным правовым актом президента Российской Федерации.
В связи с этим комитет по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал Госдуме отклонить проект федерального закона «О Дне отца в Российской Федерации». Сегодня Госдума последовала этой рекомендации.

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