Госдума отказала русским в гражданстве. Но у неё есть шанс исправиться

Автор:

Курганов Дмитрий

Протест против дискриминации русских

В среду, 19 июня, Государственная дума отклонила предложенный ЛДПР законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранцев, чьи родители являются русскими по национальности. Либерал-демократы предлагали исключить из обязательных требований непрерывное проживание на территории России в течение пяти лет, предоставление вида на жительство, наличие подтверждённого дохода и сдачу экзамена на знание русского языка.

О том, что законопроект не будет одобрен парламентариями, стало известно ещё до того, как прошло само голосование. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества рекомендовал отклонить данную инициативу. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ответ на такую позицию принял решение в знак протеста покинуть заседание, назвав выступивших против законопроекта депутатов «предателями русского народа».

Это протест против дискриминации русских, протест против отказа парламента принять закон, защищающий интересы миллионов соотечественников,

– заявил он.

В. Жириновский. Фото: www.globallookpress.com

Не раздор, а тупость

В то же время Жириновский поблагодарил тех парламентариев, кто инициативу поддержал, – это 39 депутатов от КПРФ, четверо членов «Единой России» и трое от «Справедливой России». Также политик потребовал встречи с представителями кабинета министров и профильного комитета, которые вынесли негативную резолюцию по законопроекту. И одна такая «встреча» состоялась. В тот же день лидер либерал-демократов поспорил в эфире радио «КП» с единороссом Максимом Ивановым, который как раз является членом Комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

Оппонент Жириновского заявил, что поскольку Россия многонациональная страна, выделение русских вносит раздор, противоречит Конституции. «Если бы в законопроекте говорилось о соотечественниках, большинство бы поддержало», – отметил Иванов. «Какой раздор? Тупость! Никакого противоречия нет», – парировал глава ЛДПР. При этом он допустил, что вариант с термином «соотечественник» имеет право на жизнь, и его можно было бы добавить в законопроект во втором чтении. Однако, по мнению Жириновского, теперь «Единая Россия» захочет подать инициативу от себя и «заработать себе новый плюс» на этом вопросе.

М. Иванов. Фото: www.globallookpress.com

Никто в правах не ограничивается

Владимир Вольфович дал развёрнутый комментарий о сложившейся ситуации Царьграду. По словам политика, впервые законопроект был внесён ещё в декабре 2016 года, и всё это время Госдума его не рассматривала.

Сегодня, когда они начинают говорить о том, что какие-то противоречия Конституции или какие-то привилегии мы даём русским по сравнению с другими народами, три года назад вы могли это нам сказать? Мы бы в законе написали везде: соотечественники, соотечественники,

– сказал лидер ЛДПР.

При этом саму отсылку к Конституции, что законопроект якобы ограничивает в правах другие национальности, Жириновский назвал «чушью». «Мы же никого не ограничиваем. У нас в очереди на гражданство, в мучительных очередях, стоят только русские, по всему миру», – подчеркнул он.

Также политик обратил внимание на сложность нынешней процедуры получения российского гражданства, когда люди вынуждены ехать на окраину Москвы в Сахарово, всю ночь стоять там, чтобы утром попасть на приём.

И так в несколько заходов. Потом собирают справки. Когда последнюю справку соберут, первые справки уже по времени устарели. Так мучают годами. Люди сдать не могут документы. Взятка – пожалуйста: 700 тысяч – и через месяц ты получишь русский паспорт. Вот это проблема. Сколько можно издеваться?

– возмущается Жириновский.

Также лидер либерал-демократов отметил, что «Единая Россия», кроме четырёх депутатов, вообще не голосовала против законопроекта, чтобы потом сказать «да мы там хотели уточнить что-то, мы не против».

Фото: SergBob / Shutterstock.com

По словам Жириновского, если бы документ был принят в 2002 году, то сейчас население России было бы примерно на 20 миллионов больше и приближалось бы к 170 миллионам человек, поскольку ежегодно до полутора миллионов человек смогли бы получать российское гражданство. Политик уверен, что существующий закон с прописанной в нём процедурой был придуман специально, чтобы не усиливать Россию.

Если вернутся сюда 20 миллионов, они же сильные, смелые, образованные, это инженеры, учителя, врачи. И вот, чтобы их не было здесь, чтобы Россия не укреплялась, такой закон подсунули как подлянку, и вот мы мучаемся,

– сказал лидер ЛДПР, назвав Думу «антирусской».

Навязанная Конституция

Отдельно Жириновский выделяет тот факт, что в российской Конституции нет понятия «русский». По его словам, принятие главного документа страны в такой форме было навязано Западом. Согласны с политиком и многие интернет-пользователи.

В эпоху Ельцина Запад навязал нам конституцию, где нет слов «русский народ» и «русский». Почему-то никто не стремится отменить эту дискриминацию русского народа. То есть по такой конституции жить можно, а закон о правах русских принимать нельзя? — Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) 19 июня 2019 г.

Если Конституцию очень внимательно прочитать,то можно много найти того,что не во благо русским-её нужно обязательно пересмотреть и внести статьи в интересах Отечества и народа:о недрах, кот.должны ему принадлежать,о недопустимости ко всему и всем,что не во благо Отечеству,народу — Лариса сказочница (@laskazki) 19 июня 2019 г.

Сколько лет это продолжается?!

Задайте этот вопрос президенту на прямой линии.Когда уже изменят правила и упростят по настоящему,а не на бумаге. — @Valiko (@BingoGenies) 19 июня 2019 г.

«Народ-бомж»

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил число людей, которые могли бы воспользоваться упрощённой процедурой получения российского гражданства по предложенному законопроекту скромнее – в 10 миллионов человек. По его словам, аналогичные нормы действуют в Израиле и Венгрии. «Только у нас, в России русские – это народ-бомж, у которого нет своего пристанища. То есть, если русский человек, в мире везде его будут изгонять, то ему даже некуда обратиться за защитой», – сказал один из авторов отклонённой Госдумой инициативы.

А. Шерин. Фото: www.globallookpress.com

Ещё один член фракции ЛДПР Алексей Диденко отметил, что партия ведёт постоянную борьбу за права русского народа, но это не освещается в средствах массовой информации должным образом. Именно по этой причине для привлечения внимания к данной проблеме приходится идти на демарш. По его словам, требования к иностранцам, которые хотят получить российское гражданство, чересчур завышены. «Если человек владеет русским языком, воспитывался на нём, получал образование или в быту общался, совсем необязательно, что у него может быть отличный балл по этому предмету», – уверен политик.

Россия должна прирастать русскими

Безусловно, Россия – многонациональная страна. Тем не менее именно русские составляют около 80% её населения. Подавляющее большинство. Именно русский народ является ядром нашего государства. Чем крепче оно, тем сильнее Россия. И когда есть возможность укрепить это ядро, ею нужно пользоваться, а не вставлять людям палки в колёса на протяжении пяти-восьми лет.

Почти тридцать лет не существует Советского Союза, а пережитки интернационализма, похоже, никуда не исчезли. Конечно, ни в коем случае нельзя ущемлять права других народностей, которые тоже хотят стать гражданами России. Однако небольшое преимущество у одних не означает урезание прав других. Россия – страна не только для русских, но для них – в первую очередь.