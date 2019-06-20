Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
КСИР заявил о сбитом американском разведчике: "Нарушил воздушное пространст...
Пенсионеры судебного значения: приставов приравняют к сотрудникам МВД
Помпео потребовал от России сдать всех подозреваемых по делу о крушении МН17
Саакашвили повторил трюк Зеленского в фонтане, издав странный звук - видео
Главная / Политика

Госдума отказала русским в гражданстве. Но у неё есть шанс исправиться

20 июня 2019, 11:09  •  21 • Политика
Накануне «Прямой линии с Владимиром Путиным» вспыхнул скандал, связанный с нежеланием большинства депутатов Госдумы поддержать упрощение процедуры получения российского гражданства для детей русских.
Автор:
Курганов Дмитрий
Протест против дискриминации русских
В среду, 19 июня, Государственная дума отклонила предложенный ЛДПР законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранцев, чьи родители являются русскими по национальности. Либерал-демократы предлагали исключить из обязательных требований непрерывное проживание на территории России в течение пяти лет, предоставление вида на жительство, наличие подтверждённого дохода и сдачу экзамена на знание русского языка.
О том, что законопроект не будет одобрен парламентариями, стало известно ещё до того, как прошло само голосование. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества рекомендовал отклонить данную инициативу. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ответ на такую позицию принял решение в знак протеста покинуть заседание, назвав выступивших против законопроекта депутатов «предателями русского народа».
Это протест против дискриминации русских, протест против отказа парламента принять закон, защищающий интересы миллионов соотечественников,
– заявил он.
В. Жириновский. Фото: www.globallookpress.com
Не раздор, а тупость
В то же время Жириновский поблагодарил тех парламентариев, кто инициативу поддержал, – это 39 депутатов от КПРФ, четверо членов «Единой России» и трое от «Справедливой России». Также политик потребовал встречи с представителями кабинета министров и профильного комитета, которые вынесли негативную резолюцию по законопроекту. И одна такая «встреча» состоялась. В тот же день лидер либерал-демократов поспорил в эфире радио «КП» с единороссом Максимом Ивановым, который как раз является членом Комитета Госдумы по развитию гражданского общества.
Оппонент Жириновского заявил, что поскольку Россия многонациональная страна, выделение русских вносит раздор, противоречит Конституции. «Если бы в законопроекте говорилось о соотечественниках, большинство бы поддержало», – отметил Иванов. «Какой раздор? Тупость! Никакого противоречия нет», – парировал глава ЛДПР. При этом он допустил, что вариант с термином «соотечественник» имеет право на жизнь, и его можно было бы добавить в законопроект во втором чтении. Однако, по мнению Жириновского, теперь «Единая Россия» захочет подать инициативу от себя и «заработать себе новый плюс» на этом вопросе.
М. Иванов. Фото: www.globallookpress.com
Никто в правах не ограничивается
Владимир Вольфович дал развёрнутый комментарий о сложившейся ситуации Царьграду. По словам политика, впервые законопроект был внесён ещё в декабре 2016 года, и всё это время Госдума его не рассматривала.
Сегодня, когда они начинают говорить о том, что какие-то противоречия Конституции или какие-то привилегии мы даём русским по сравнению с другими народами, три года назад вы могли это нам сказать? Мы бы в законе написали везде: соотечественники, соотечественники,
– сказал лидер ЛДПР.
При этом саму отсылку к Конституции, что законопроект якобы ограничивает в правах другие национальности, Жириновский назвал «чушью». «Мы же никого не ограничиваем. У нас в очереди на гражданство, в мучительных очередях, стоят только русские, по всему миру», – подчеркнул он.
Также политик обратил внимание на сложность нынешней процедуры получения российского гражданства, когда люди вынуждены ехать на окраину Москвы в Сахарово, всю ночь стоять там, чтобы утром попасть на приём.
И так в несколько заходов. Потом собирают справки. Когда последнюю справку соберут, первые справки уже по времени устарели. Так мучают годами. Люди сдать не могут документы. Взятка – пожалуйста: 700 тысяч – и через месяц ты получишь русский паспорт. Вот это проблема. Сколько можно издеваться?
– возмущается Жириновский.
Также лидер либерал-демократов отметил, что «Единая Россия», кроме четырёх депутатов, вообще не голосовала против законопроекта, чтобы потом сказать «да мы там хотели уточнить что-то, мы не против».
Фото: SergBob / Shutterstock.com
По словам Жириновского, если бы документ был принят в 2002 году, то сейчас население России было бы примерно на 20 миллионов больше и приближалось бы к 170 миллионам человек, поскольку ежегодно до полутора миллионов человек смогли бы получать российское гражданство. Политик уверен, что существующий закон с прописанной в нём процедурой был придуман специально, чтобы не усиливать Россию.
Если вернутся сюда 20 миллионов, они же сильные, смелые, образованные, это инженеры, учителя, врачи. И вот, чтобы их не было здесь, чтобы Россия не укреплялась, такой закон подсунули как подлянку, и вот мы мучаемся,
– сказал лидер ЛДПР, назвав Думу «антирусской».
Навязанная Конституция
Отдельно Жириновский выделяет тот факт, что в российской Конституции нет понятия «русский». По его словам, принятие главного документа страны в такой форме было навязано Западом. Согласны с политиком и многие интернет-пользователи.
В эпоху Ельцина Запад навязал нам конституцию, где нет слов «русский народ» и «русский». Почему-то никто не стремится отменить эту дискриминацию русского народа. То есть по такой конституции жить можно, а закон о правах русских принимать нельзя?
— Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) 19 июня 2019 г.
Если Конституцию очень внимательно прочитать,то можно много найти того,что не во благо русским-её нужно обязательно пересмотреть и внести статьи в интересах Отечества и народа:о недрах, кот.должны ему принадлежать,о недопустимости ко всему и всем,что не во благо Отечеству,народу
— Лариса сказочница (@laskazki) 19 июня 2019 г.
Сколько лет это продолжается?!
Задайте этот вопрос президенту на прямой линии.Когда уже изменят правила и упростят по настоящему,а не на бумаге.
— @Valiko (@BingoGenies) 19 июня 2019 г.
«Народ-бомж»
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил число людей, которые могли бы воспользоваться упрощённой процедурой получения российского гражданства по предложенному законопроекту скромнее – в 10 миллионов человек. По его словам, аналогичные нормы действуют в Израиле и Венгрии. «Только у нас, в России русские – это народ-бомж, у которого нет своего пристанища. То есть, если русский человек, в мире везде его будут изгонять, то ему даже некуда обратиться за защитой», – сказал один из авторов отклонённой Госдумой инициативы.
А. Шерин. Фото: www.globallookpress.com
Появилось видео скандала Жириновского в Госдуме
Ещё один член фракции ЛДПР Алексей Диденко отметил, что партия ведёт постоянную борьбу за права русского народа, но это не освещается в средствах массовой информации должным образом. Именно по этой причине для привлечения внимания к данной проблеме приходится идти на демарш. По его словам, требования к иностранцам, которые хотят получить российское гражданство, чересчур завышены. «Если человек владеет русским языком, воспитывался на нём, получал образование или в быту общался, совсем необязательно, что у него может быть отличный балл по этому предмету», – уверен политик.
Россия должна прирастать русскими
Безусловно, Россия – многонациональная страна. Тем не менее именно русские составляют около 80% её населения. Подавляющее большинство. Именно русский народ является ядром нашего государства. Чем крепче оно, тем сильнее Россия. И когда есть возможность укрепить это ядро, ею нужно пользоваться, а не вставлять людям палки в колёса на протяжении пяти-восьми лет.
Почти тридцать лет не существует Советского Союза, а пережитки интернационализма, похоже, никуда не исчезли. Конечно, ни в коем случае нельзя ущемлять права других народностей, которые тоже хотят стать гражданами России. Однако небольшое преимущество у одних не означает урезание прав других. Россия – страна не только для русских, но для них – в первую очередь.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



21
Источник
Похожие новости
19 июня 2019, 22:09
Сфальсифицированы: В МИД России ответили на материалы по делу МН17
19 июня 2019, 18:54
Жириновский со скандалом покинул заседание Госдумы
20 июня 2019, 02:39
Посольство России в США считает ошибочным вынесение обвинительного приговора Тищенко
19 июня 2019, 15:39
ЗРК раздора: США надеются "расшатать" экономику Турции санкциями из-за российских С-400
20 июня 2019, 01:24
Жириновский против "предателей русского народа": Как русские в своей стране оказались народом без пристанища
19 июня 2019, 18:54
Американские журналисты запутались в сочинении ужасов о "параде гордости" в Грузии
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 июня 2019, 01:24
"Это даже не фантастика - это в Кащенко": Назначенный на роль обвиняемого в...
20 июня 2019, 04:39
Погибшему в Киеве депутату "напророчили" будущее: "На днях воскреснет&...
20 июня 2019, 01:09
«Такие эксперименты — от бедности»: как Украина пытается модернизировать истребители ...
20 июня 2019, 07:54
"Русские убивают украинцев в Донбассе. Европа открывает им объятья!" Гераще...
20 июня 2019, 07:54
"Если кто узнает - секир-башка": Главное "доказательство" вины Ро...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 июня 2019, 23:39
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
16 июня 2019, 20:54
Засушить Крым не получилось - утонули сами
15 июня 2019, 04:24
Люди бегут, и Зеленский с этим может не справиться – украинский политолог
15 июня 2019, 00:54
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
15 июня 2019, 01:09
"Газа хватит лишь на 10 дней": На Украине заявили об угрозе приостановки работы ГТС
13 июня 2019, 22:54
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
16 июня 2019, 21:12
Россия начала производство двигателей для Японии. На очереди Франция
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.