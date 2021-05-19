Госдума одобрила запрет на участие в выборах причастным к экстремизму лицам

Госдума во вторник, 18 мая, в первом чтении приняла законопроект о запрете участия в выборах лицам, причастным к организациям, признанным экстремистскими и террористическими

Документ предполагает, что граждане, причастные к деятельности тех организаций, которые были признаны экстремистскими, не могут избираться в депутаты Госдумы. Поправки предлагается внести в статью 4 федерального закона о выборах депутатов Госдумы.

«Могут ли быть участниками выборов те, кто открыто призывает к отчуждению наших территорий, к насильственному захвату власти, к расправе над людьми других взглядов, цвета кожи, веры? Ответ очевиден», — заявил председатель Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Пискарев на пленарном заседании, его слова цитирует «Российская газета».

Отмечается, что учредители и руководители указанных организаций не смогут участвовать в выборах в Госдуму в течение пяти лет, а участники — в течение трех с момента вступления решения суда в силу.

О том, что Госдума взяла на рассмотрение соответствующий законопроект, стало известно 4 мая, добавляет «Газета.ру».