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Госдума одобрила взыскание «незаконных» денег чиновников

19 мая 2021, 00:55  •  18 • Политика
Депутаты Госдумы 18 мая приняли законопроект, с помощью которого государство сможет взыскивать средства с банковских счетов чиновников через суд, если они не смогут подтвердить законность получения денег.
Отмечается, что речь идет о тех случаях, когда сумма поступления средств на счета чиновника будет превышать его официальный доход за три года.
По действующим сейчас законам, в доход РФ могут обращать недвижимость, транспорт, ценные бумаги. Внесенный проект предусматривает, что взыскивать также можно будет денежные средства с банковских счетов. Изменения вносятся в законы «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции».
«Законопроектом не предусматривается введение нового вида проверки для кадровых служб органов и организаций. Выявление указанных обстоятельств будет осуществляться в рамках проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — говорится в пояснительной записке.
Проверять достоверность сведений будет прокуратура. Она же в случае нарушений будет обращаться в суд с заявлением о взыскании.
Ранее 15 мая сообщалось, что военные следователи установили, что в 2020 году ущерб от коррупционных преступлений составил 15,6 млрд рублей. Это на 34,5% выше, чем в 2019 году.
Отмечается, что годом ранее этот показатель составлял всего 11,6 млрд рублей. С 2019 года данный показатель вырос на 34,5%.
В декабре прошлого года глава СК Александр Бастрыкин заявил, что с начала 2020 года ведомство возбудило свыше 15,2 тыс. уголовных дел о коррупции, что на 4% больше, чем в 2019 году.
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