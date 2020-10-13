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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о Конституционном суде

13 октября 2020, 19:35  •  37 • Политика
Госдума в рамках продолжения внесения поправок в Конституцию России одобрила в первом чтении законопроект о наделении Конституционного суда (КС) новыми полномочиями. Об этом стало известно во вторник, 13 октября.
Документ внес в нижнюю палату парламента президент России Владимир Путин 22 сентября. В поддержку проекта высказались 348 депутатов, трое выступили против.
Законопроект устанавливает состав Конституционного суда из 11 судей, включая председателя и его заместителя. При этом судебный орган может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей, а принимать решения КС правомочен при участии в заседании не менее шести судей.
По запросу президента Конституционный суд проверяет конституционность федеральных законопроектов, а также конституционность законов субъектов Российской Федерации.
Согласно тексту законопроекта, КС наделяется правом решать вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России в том случае, если их истолкование противоречит Конституции России.
Если Конституционный суд не подтвердит конституционность законопроекта, то документ не подлежит дальнейшему рассмотрению, принятию, подписанию и обнародованию до тех пор, пока нарушения не будут устранены.
Помимо того, проект устанавливает требования к кандидатам на должности судей КС. Так, им нельзя иметь иное гражданство, счета и вклады в зарубежных банках. Прекращение полномочий судьи КС возможно из-за утраты гражданства России или порочащего поступка.
Депутаты Госдумы также приняли в первом чтении законопроект, согласно которому генпрокурор с заместителями будут назначаться президентом после консультаций с Советом Федерации. Освобождать от их от должности также будет глава государства.
Кроме того, работникам прокуратуры запрещается иметь двойное гражданство или подданство. Указано, что лицо не может быть принято на службу в органы и организации прокуратуры и находиться на указанной службе в случае прекращения гражданства России.
В сентябре президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на исполнение поправок к Конституции. По словам российского лидера, суть и смысл новаций состоят в том, чтобы на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны.

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