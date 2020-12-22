Госдума одобрила в I чтении уголовную ответственность для физлиц-иноагентов

Госдума на заседании во вторник, 22 декабря, приняла в первом чтении проект закона о введении ответственности в виде лишения свободы сроком до пяти лет для физлиц-иноагентов за сбор данных о нацбезопасности.

Авторами инициативы стала группа депутатов и сенаторов во главе с Василием Пискаревым и Андреем Климовым. К уголовной ответственности хотят привлекать иностранных агентов, которые продолжат нарушать установленные для них правила после привлечения к административной ответственности.

Согласно законопроекту, за непредоставление документов для включения в соответствующий реестр НКО-иноагентов будет грозить штраф до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Как ранее сообщал Климов, законопроектом предлагается ввести норму о наказании для физлиц, «занимающихся сбором информации чувствительного характера» и нарушающих законодательство об иноагентах, срок лишения свободы до пяти лет.

10 декабря президент России Владимир Путин призвал обсудить возможные риски в законопроекте об иноагентах. По словам президента, новый законопроект связан с тем, что сейчас появляются всё новые способы получения финансирования, при этом источники финансирования зачастую пытаются скрыть.

В Госдуму 18 ноября был внесен законопроект, согласно которому незарегистрированные общественные объединения, осуществляющие политическую деятельность и получающие зарубежное финансирование, будут приравнены к НКО-иноагентам.

В начале декабря правительство РФ поддержало законопроект о регулировании деятельности физлиц и общественных объединений, признанных в РФ иноагентами. Законопроект был рассмотрен и принят в первом чтении Госдумой 8 декабря.