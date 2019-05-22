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Госдума одобрила в I чтении штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов

22 мая 2019, 21:24  •  3 • Политика
Государственная дума в среду, 22 мая, в первом чтении одобрила поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят штрафы за отказ обслуживать инвалидов, пожилых и людей с заболеваниями.
Инициатива о дополнении статьи 14.8 КоАП «Нарушение иных прав потребителей» новым составом правонарушения была внесена в парламент правительством по поручению президента России Владимира Путина.
Согласно документу, за отказ в доступе к товарам и услугам выше указанным категориям граждан должностным лицам будет грозить штраф в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, а юридические лица могут быть наказаны на сумму от 50 тыс. до 100 тыс., пишет «РИА Новости».
В сопроводительных документах авторы проекта указывают на «участившиеся случаи отказа инвалидам, пожилым гражданам и другим социально уязвимым категориям» граждан в доступе к услугам, товарам или объектам по признакам наличия расстройства здоровья, ограничения жизнедеятельности, преклонного возраста и ряду других оснований. Ежегодно Роспотребнадзор получает более 20 тыс. жалоб от людей, которые столкнулись с подобным отношением.
13 мая стало известно, что Министерство труда и социальной защиты России предложило законопроект, который даст работодателям альтернативу трудоустройству инвалидов. Предприятиям, которые не нанимают людей с ограниченными возможностями, предложат выплачивать компенсацию.

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