Госдума одобрила в I чтении проект о наказании за пропаганду наркотиков в Сети

На заседании Госдумы 15 декабря в первом чтении был одобрен законопроект о наказании в виде лишения свободы сроком до 10 лет за пропаганду наркотиков в Сети. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Законопроект предполагает внесение изменений в статью 230 Уголовного кодекса РФ. В нее предлагается внести квалификационный признак — использование при совершении преступления информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.

За совершение такого правонарушения будет грозить лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Вместе с этим проект предполагает усилить и ответственность за склонение к употреблению наркотиков, если это привело по неосторожности к гибели двух или более человек. Наказание в таком случае может составить от 12 до 15 лет лишения свободы.

«Принятие закона поможет очистить интернет от сайтов и страниц в соцсетях, где продаются наркотики, и наказать длительными сроками лишения свободы организаторов и участников деструктивных групп, склоняющих подростков и молодежь к наркопотреблению», — заявил один из соавторов проекта глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, соответствующие поправки в Уголовный кодекс были разработаны парламентариями по поручению российского президента Владимира Путина.

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности 30 июня поддержала данный законопроект о лишении свободы на срок до 10 лет за склонение к употреблению наркотиков через интернет, а в июле он был внесен в Госдуму.

В августе МВД России предложило ввести уголовную ответственность за повторную пропаганду наркотических веществ в интернете.Такие меры, по мнению представителей ведомства, необходимы для недопущения массового распространения обучающей информации, связанной с незаконным оборотом наркотиков и вызывающей положительное либо терпимое отношение к их потреблению.

23 ноября Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года.