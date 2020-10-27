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Госдума одобрила проект закона о Конституционном суде

27 октября 2020, 16:25  •  51 • Политика
Госдума в ходе пленарного заседания 27 октября одобрила законопроект о Конституционном суде в развитие поправок в Основной закон страны.
Документом устанавливается, что КС РФ состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. КС может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей, при этом принимать решения КС правомочен при участии в заседании не менее шести судей.
Согласно закону, судьям КС запрещается высказываться публично, в том числе в СМИ и интернете, по вопросам, которые рассматриваются или могут быть рассмотрены судом, а также в какой бы то ни было форме критиковать решения КС РФ. Полномочия судьи КС могут прекратить из-за утраты гражданства РФ или порочащего поступка. Также Конституционный суд наделяется правом решать вопрос об исполнении решений международных судов и межгосударственных органов.
Ранее, 21 октября, законопроект о Конституционом суде был принят Госдумой во втором чтении. Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента президентом России Владимиром Путиным 22 сентября в рамках дальнейшей реализации новых положений Конституции.
Голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля, за них выступили 77,92% населения, против — 21,27%. Новая редакция Основного закона вступила в силу 4 июля.
Поправки к Конституции России были предложены президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года.

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