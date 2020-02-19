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Госдума обяжет ФСИН уведомлять об освобождении больных заключенных

19 февраля 2020, 18:24  •  23 • Политика
Госдума намерена обязать учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) уведомлять региональные власти об освобождении заключенных, имеющих опасные для здоровья окружающих заболевания. Соответствующий законопроект был принят нижней палатой парламента в первом чтении на заседании 19 февраля.
Предполагается, что руководители исправительных учреждений будут информировать об этом профильные органы власти субъектов по месту жительства бывшего заключенного для решения вопроса об оказании ему медпомощи.
«Следует отметить, что лица, покидающие учреждения уголовно-исполнительной системы, зачастую имеют сочетанную патологию», — приводит ТАСС текст пояснительной записки.
По данным ФСИН на 1 октября 2019 года, в исправительных учреждениях содержались более 13 тыс. человек с активными формами туберкулеза и более 50 тыс. — с ВИЧ-инфекцией.
При этом в Минздраве отмечают, что бывшие заключенные отказываются лечиться «ввиду непонимания тяжести заболевания, низкого образовательного и культурного уровня, психических расстройств и асоциального поведения».
Перечень заболеваний, представляющих угрозу здоровью окружающих, а также порядок информирования будет определен и утвержден кабмином в отдельном порядке.
Ранее в январе в Совете Федерации задумались об изменении условий труда осужденных. Сенаторы планируют внести в Уголовно-исполнительный кодекс поправку, согласно которой заключенные с опасными заболеваниями будут работать только после прохождения курса лечения. На данный момент отдельных участков для больных людей в исправительных учреждениях не предусмотрено.

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