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Госдума обсудит проект о запрете второго гражданства для госслужащих 19 января

14 января 2021, 19:00  •  45 • Политика
Государственная дума (ГД) может обсудить проект о запрете второго гражданства для чиновников в России в первом чтении 19 января. Об этом свидетельствуют данные из календаря рассмотрения вопросов, опубликованного 14 января в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Пакет проектов с поправками в два десятка законов был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным в развитие норм Конституции. В их числе оказался проект о запрете второго гражданства для чиновников, который Путин внес в Госдуму в конце ноября 2020 года.
Согласно документу, в России предусматривается ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей в связи с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.
Военнослужащие на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно, не представившие документы о прекращении гражданства (подданства) или вида на жительство другой страны, также могут быть досрочно уволены с военной службы.
Комментируя инициативу Путина, сенатор Андрей Клишас напомнил, что, согласно заключению Конституционного суда, если гражданин осознанно поддерживает возможность жизни в другом государстве, то это может свидетельствовать о наличии у него интересов за пределами России, пишет «Газета.ру».
Правительство России 11 января 2021 года поддержало президентский проект о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство.

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