Госдума обеими руками за ограничение продажи электронных сигарет в России

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Парламент поддержал идею Минпромторга приравнять электронные сигареты к обычным.

В Государственной Думе поддержали инициативу Минпромторга о введении ограничений на продажу никотиносодержащей жидкости для электронных сигарет - или, как ее еще называют, жидкости для вейпов. Как отметил один из парламентариев, электронные сигареты ничем не лучше обычных и на них должны распространяться те же правила, что и на другие табачные изделия.

"Я поддерживаю ограничение объема никотиносодержащей жидкости, ограничение продажи картриджей и самих устройств", - сказал депутат.

Ранее Минпромторг подготовил проект документа о законодательном регулировании оборота электронных сигарет. Документ предлагает ввести ряд ограничений на продажу как самих устройств, так и на никотиносодержащую жидкость для них. При этом проект Минпромторга охватывает весь спектр различных устройств для нагревания табака.