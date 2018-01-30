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Госдума обеими руками за ограничение продажи электронных сигарет в России
30 января 2018, 00:24 • 143 • Политика
Парламент поддержал идею Минпромторга приравнять электронные сигареты к обычным.
В Государственной Думе поддержали инициативу Минпромторга о введении ограничений на продажу никотиносодержащей жидкости для электронных сигарет - или, как ее еще называют, жидкости для вейпов. Как отметил один из парламентариев, электронные сигареты ничем не лучше обычных и на них должны распространяться те же правила, что и на другие табачные изделия.
Ранее Минпромторг подготовил проект документа о законодательном регулировании оборота электронных сигарет. Документ предлагает ввести ряд ограничений на продажу как самих устройств, так и на никотиносодержащую жидкость для них. При этом проект Минпромторга охватывает весь спектр различных устройств для нагревания табака.
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