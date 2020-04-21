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Госдума незаметно "оцифровала" всех граждан России. Чем грозит законопроект о ЕФИРе
21 апреля 2020, 10:10 • 85 • Политика
Во время пандемии Госдума приняла законопроект о цифровизации населения России. Все данные о человеке от рождения до смерти попадут в ЕФИР.
В пятницу, 17 апреля, Госдума России незаметно приняла во втором чтении законопроект о полной цифровизации населения страны. Речь идёт о Едином федеральном информационном регистре (ЕФИР), в котором будет содержаться вся информация о каждом гражданине России от его рождения до смерти.
По словам авторов законопроекта, в идеальном цифровом профиле гражданина будет содержаться около 30 видов сведений о нём. В их число входят ФИО, дата и место рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН, семейное положение и прочее.
При этом костяк реестра составят свыше 500 миллионов записей актов гражданского состояния начиная с 1926 года. В будущем предполагается расширение базы до вообще всей доступной информации, которая только есть на гражданина.
Закон должен вступить в силу уже с 1 января 2022 года. При этом до 31 декабря 2025 года установлен переходный период, в течение которого будут отрабатываться особенности создания и ведения регистра о населении.
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