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Госдума не торопится. Чиновникам России продлили срок отказа от двойного гражданства

22 декабря 2021, 11:55  •  77 • Политика
Чиновникам России продлили срок обязательного отказа от двойного гражданства и вида на жительство за рубежом.
Законопроект, согласно которому госслужащие России должны отказаться от иностранного гражданства и ВНЖ за границей, принят в третьем чтении. Однако сроки исполнения отложены: чиновникам дали время до 1 января 2023 года, чтобы решить вопрос двойного гражданства.
В случае если чиновник не откажется от зарубежного гражданства по истечению установленного срока, он будет уволен с государственной должности, говорится в законопроекте.
Ранее сообщалось, что Госдума в третьем чтении приняла законопроект, касающийся неплательщиков алиментов. Должников будут наказывать ещё строже.

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