Госдума не торопится. Чиновникам России продлили срок отказа от двойного гражданства

Чиновникам России продлили срок обязательного отказа от двойного гражданства и вида на жительство за рубежом.

Законопроект, согласно которому госслужащие России должны отказаться от иностранного гражданства и ВНЖ за границей, принят в третьем чтении. Однако сроки исполнения отложены: чиновникам дали время до 1 января 2023 года, чтобы решить вопрос двойного гражданства.

В случае если чиновник не откажется от зарубежного гражданства по истечению установленного срока, он будет уволен с государственной должности, говорится в законопроекте.