Госдума не одобрила важную поправку к Закону «О гражданстве»

Законопроект называется длинно: «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» в части упрощения процедуры приема в гражданство Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства». Работали над ним депутаты больше полугода. К сожалению, не удалось согласовать с исполнительной властью (скорее всего, с МВД – прим.корр.) поправку о предоставлении гражданства РФ соотечественникам по упрощенной схеме – без переселения в Россию. Это дало бы возможность без проблем получить паспорта русским диаспорам в далеких странах, о чем они многократно просили представители русской диаспоры в Австралии. В прениях, один из авторов этой поправки Константин Затулин, так прокомментировал ее необходимость:

- Мы хотели выделить из числа всех иностранцев соотечественников, и только им предоставить право без переселения в Россию воспользоваться предложенной в законопроекте возможностью упрощенного получения российского гражданства. Потому, что Российское государство, по большому счету, в долгу у своего народа за волны эмиграции и скоропостижный распад СССР в XX веке. Потому, что мы обещали это соотечественникам в принятом в 1999 году законе «О государственной политике в отношении соотечественников за рубежом». И, самое главное, потому что этот жест позволил бы мобилизовать нашу диаспору и сделать её по-настоящему третьим, после армии и флота, настоящим союзником России в мире.

К счастью, все остальные поправки выдержали второе чтение:

1. Отменяется требование о выходе из гражданства иностранного государства для всех соискателей проживающих в России.

2. Для соискателей упрощенного получения гражданства не требуется справка о доходах и трехлетний стаж проживания. Теперь – 1 год.

3. Для соискателей гражданства, получивших профессиональное образование в России после 01.07.2002 срок трудовой деятельности, сокращается до 1 года.

4. Право на «упрощенный порядок» получения гражданства получают постоянно проживающие в России граждане Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины. Сроки проживания в РФ не важны, справки о наличии средств к существованию не требуется.

5. От уплаты госпошлины 3 500 рублей при обретении российского гражданства, освобождаются лица, постоянно проживающие на территории Донецкой и Луганской областей.

Последнюю поправку оценили на Донбассе, сумма, которая требуется для семьи из трех-четырех человек, зачастую превышает доход за несколько месяцев и во многом именно из-за этого тормозилась паспортизация Донбасса.

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