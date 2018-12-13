Госдума наградила крымских пограничников, задержавших украинских моряков-провокаторов

Крымские пограничники, которые пресекли провокацию Военно-морских сил Украины в Керченском проливе, получили почетные грамоты Государственной думы.

- Наши коллеги – Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и Председатель Комитета по обороне Владимир Шаманов вручили Почетные грамоты Государственной Думы экипажам пограничных сторожевых кораблей и пограничных сторожевых катеров, участвовавших в предотвращении провокации, устроенной властями Киева в Керченском проливе, — рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, 25 ноября два бронекатера и буксир ВМСУ незаконно пересекли границу территориальных вод Российской Федерации. Несмотря на многочасовые уговоры, подчиниться законным требованиям российских пограничников и остановиться военные корабли из незалежной не захотели.

Они хотели пройти через Керченский пролив в Азовское море, но сотрудники погрануправления задержали нарушителей. Пришлось применить оружие, трое военнослужащих Украины получили легкие ранения. Им оказали медицинскую помощь в Керченской горбольнице.

Всего задержали 24 украинских моряка, суд избрал им всем арест в качестве меры пресечения, на время следствия все они находятся в московском СИЗО.

- Российские пограничники в полном соответствии с нормами международного права пресекли попытку развязать вооруженный конфликт в наших территориальных водах. Мы благодарим их за мужество и профессионализм, - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Ранее задержанные украинские моряки дали показания и признались, что шли на провокацию намеренно и отдавали себе отчет в том, что делают. Среди членов экипажа были сотрудники СБУ, а также командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины (войсковая часть А-1728), капитан 3 ранга Владимир Лесовой. Он показал, что видел пограничные корабли ФСБ, но сознательно игнорировал их запросы и требования по радио.

- На борту было стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с полным боекомплектом, - рассказал Лесовой.

Бронекатера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", участвовавшие в провокации, ошвартовали в Керчи.

После провокации президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в областях страны, граничащих с Россией. Въезд на территорию незалежной запретили всем гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.