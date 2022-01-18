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Госдума начала весеннюю сессию: На повестку вынесены важнейшие законы для России

18 января 2022, 15:45  •  56 • Политика
Нижняя палата парламента России 18 января начала весеннюю сессию с рассмотрения важных законопроектов.
Госдума России в весеннюю сессию 2022 года намерена рассмотреть несколько важных законопроектов.
Как заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, на первом пленарном заседании 18 января в окончательном чтении был принят закон об ужесточении наказания для педофилов.
Наказание будет грозить тем, кто ранее был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей
- подчеркнул спикер.
Володин подчеркнул, что принятие данного законопроекта было поддержано обществом. "Работа будет продолжена. Нам важно защитить детей от насилия. От тех, кто может использовать своё положение для таких преступлений", - подчеркнул спикер.
Депутаты намерены ввести новые отягчающие обстоятельства за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в частности: за насилие лицом, проживающим с ребенком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.
Также депутаты могут приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой.
Володин подчеркнул, что указанные инициативы рассмотрят на Совете Думы 7 февраля.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что законопроект о пожизненном наказании для педофилов, а также установлении административного надзора за такими лицами будет рассмотрен в первом чтении. Этот законопроект важен для него не только как для депутата, но и как гражданина.
Толстой напомнил, что до 19 января продолжается сбор отзывов на законопроект о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей, после чего он также будет расмотрен в первом чтении.
Мы решительно намерены пресечь продажу рожденных в России детей за границу без какой-либо возможности отслеживать их дальнейшую судьбу. Все появившиеся на территории России дети должны получать российское гражданство по праву рождения
- подчеркнул Петр Толстой.
Также вице-спикер Госдумы подчеркнул, что в скором времени будет рассмотрен президентский законопроект, устанавливающий критерии для упрощенного получения гражданства России. Вице-спикер отметил, что необходимо устранить бюрократические трудности для сотен тысяч людей, рожденных в республиках бывшего СССР, которые являются носителями русской культуры и желающие полчить гражданство.
Всего на рассмотрении Государственной Думы на сегодняшний день сегодня находятся свыше 1 тысячи инициатив, 295 из которых уже приняты в первом чтении, ещё 838 находятся на стадии подготовки
- сообщил Петр Толстой.
Депутат и лидер фракции СРЗП Сергей Миронов поддержал принятие закона об ужесточении наказаний для педофилов.
Предлагаю ввести уголовную ответственность и штрафные санкции за оправдание преступников, признанных виновными в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних
- заявил Сергей Миронов.
Депутат предлагает довести штраф за такие преступления до 2 млн рублей. Повторное нарушений этих норм должно, по мнению Миронова, караться уголовным наказанием до 10 лет лишения свободы.
"Ведь согласно данным Следственного комитета, ежегодно в отношении детей совершается более 90 тысяч преступлений. Каждое пятое из них относится к категориям тяжких и особо тяжких. В последние пять лет отмечается рост зарегистрированных преступлений в отношении несовершеннолетних. В 2015 году было возбуждено 18 370 уголовных дел, а в 2020-м – уже более 22 000", - напомнил политик.

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