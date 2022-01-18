Госдума начала весеннюю сессию: На повестку вынесены важнейшие законы для России

Нижняя палата парламента России 18 января начала весеннюю сессию с рассмотрения важных законопроектов.

Госдума России в весеннюю сессию 2022 года намерена рассмотреть несколько важных законопроектов.

Как заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, на первом пленарном заседании 18 января в окончательном чтении был принят закон об ужесточении наказания для педофилов.

Наказание будет грозить тем, кто ранее был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей

- подчеркнул спикер.

Володин подчеркнул, что принятие данного законопроекта было поддержано обществом. "Работа будет продолжена. Нам важно защитить детей от насилия. От тех, кто может использовать своё положение для таких преступлений", - подчеркнул спикер.

Депутаты намерены ввести новые отягчающие обстоятельства за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в частности: за насилие лицом, проживающим с ребенком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.

Также депутаты могут приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой.

Володин подчеркнул, что указанные инициативы рассмотрят на Совете Думы 7 февраля.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что законопроект о пожизненном наказании для педофилов, а также установлении административного надзора за такими лицами будет рассмотрен в первом чтении. Этот законопроект важен для него не только как для депутата, но и как гражданина.

Толстой напомнил, что до 19 января продолжается сбор отзывов на законопроект о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей, после чего он также будет расмотрен в первом чтении.

Мы решительно намерены пресечь продажу рожденных в России детей за границу без какой-либо возможности отслеживать их дальнейшую судьбу. Все появившиеся на территории России дети должны получать российское гражданство по праву рождения

- подчеркнул Петр Толстой.

Также вице-спикер Госдумы подчеркнул, что в скором времени будет рассмотрен президентский законопроект, устанавливающий критерии для упрощенного получения гражданства России. Вице-спикер отметил, что необходимо устранить бюрократические трудности для сотен тысяч людей, рожденных в республиках бывшего СССР, которые являются носителями русской культуры и желающие полчить гражданство.

Всего на рассмотрении Государственной Думы на сегодняшний день сегодня находятся свыше 1 тысячи инициатив, 295 из которых уже приняты в первом чтении, ещё 838 находятся на стадии подготовки

- сообщил Петр Толстой.

Депутат и лидер фракции СРЗП Сергей Миронов поддержал принятие закона об ужесточении наказаний для педофилов.

Предлагаю ввести уголовную ответственность и штрафные санкции за оправдание преступников, признанных виновными в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних

- заявил Сергей Миронов.

Депутат предлагает довести штраф за такие преступления до 2 млн рублей. Повторное нарушений этих норм должно, по мнению Миронова, караться уголовным наказанием до 10 лет лишения свободы.

"Ведь согласно данным Следственного комитета, ежегодно в отношении детей совершается более 90 тысяч преступлений. Каждое пятое из них относится к категориям тяжких и особо тяжких. В последние пять лет отмечается рост зарегистрированных преступлений в отношении несовершеннолетних. В 2015 году было возбуждено 18 370 уголовных дел, а в 2020-м – уже более 22 000", - напомнил политик.