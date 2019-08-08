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Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России

08 августа 2019, 05:09  •  14 • Политика
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России. Речь идет о выборной кампании.
Как пишет в среду, 7 августа, «Газета.ру», источник, близкий к руководству «Единой России», заявил, что совет может состояться, так как инициативу поддержали представители партии власти. Второй собеседник добавил, что степень созыва совета высока. Заместитель фракции «ЕР» Андрей Исаев подчеркнул, что власти России хотят разобраться, кто и с какой целью вмешивался в дела России.
Созвать совет предложил во вторник, 6 августа, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Инициативу поддержали председатель ЛДПР Владимир Жириновский и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, добавляет ТАСС.
Ранее в августе российский МИД обратился в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа, проходившей в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Сообщалось, что посольства Германии и США в Москве на своих сайтах опубликовали информацию о так называемой прогулке. По версии российского МИДа, 90% этой информации призывало подключиться к несанкционированной акции. 5 августа представитель МИД ФРГ Мария Адебар отметила, что позиция Германии касательно протестов в Москве уже доведена до сведения России и посольство продолжит переговоры по этому вопросу.
Несогласованная акция прошла в Москве 3 августа. По данным МВД, в ней приняли участие более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения. При этом пострадал силовик: один из участников акции оказал ему сопротивление.

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