|
Госдума может 17 мая освободить Голикову от должности главы Счетной палаты
16 мая 2018, 15:54 • 64 • Политика
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Госдума может 17 мая рассмотреть вопрос об освобождении от должности председателя Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой. Об этом журналистам в среду сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
"Сейчас пройдет заседание Совета Думы, мы обсудим представление, которое внес президент [об освобождении Голиковой], и определимся со временем и датой рассмотрения. Это, скорее всего, будет завтрашнее пленарное заседание", - сказал он.
Подпишитесь на нас
64
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
10 мая 2018, 02:39
|
10 мая 2018, 09:09
|
13 мая 2018, 08:40
|
14 мая 2018, 05:56
|
11 мая 2018, 01:24
|
12 мая 2018, 14:39
|
11 мая 2018, 09:24