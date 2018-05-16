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Госдума может 17 мая освободить Голикову от должности главы Счетной палаты

16 мая 2018, 15:54  •  64 • Политика

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Госдума может 17 мая рассмотреть вопрос об освобождении от должности председателя Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой. Об этом журналистам в среду сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Сейчас пройдет заседание Совета Думы, мы обсудим представление, которое внес президент [об освобождении Голиковой], и определимся со временем и датой рассмотрения. Это, скорее всего, будет завтрашнее пленарное заседание", - сказал он.

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