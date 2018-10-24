|
Госдума максимально усиливает контроль за исполнением бюджета - эксперт
24 октября 2018, 18:39 • 36 • Политика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019 год и плановый период 2019-2021 годов.
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019-2021 годы. За принятие документа проголосовали 370 депутатов, против — 65, воздержавшихся не было. Второе чтение запланировано на 14 ноября.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин высказался о запуске процесса принятия трехлетнего бюджета по следам первого чтения главного финансового документа страны. Он подчеркнул, что норма должна быть четкой и выверенной. Всем ясно, что сейчас работа может буксовать, но важно само движение.
«Судя по тому, что происходит в Госдуме сейчас, ее руководство приняло решение, поддержанное депутатским корпусом, кстати, максимально усилить парламентский контроль за исполнением бюджета», - пишет Мухин на личной странице в социальной сети Facebook.
Ряд профильных министров сделали заявления, которые заставили депутатов ощутить «определенный социальный дискомфорт», отметил Мухин. В результате возникло требование в более точных формулировках, а также в утверждении четкого целеполагания, ответственности за траты со стороны исполнительной вертикали, добавил политолог.
«При отчете в Госдуме министерства теперь будут давать оценку реализации поручений президента России, его майского указа - 2018. Помимо этого, Госдума будет контролировать работу министерств по реализации нацпроектов, которые также проходят по линии майского указа. В конце концов, именно Госдума является своеобразным форпостом выполнения президентских поручений, предъявляемых к исполнению главой государства. Так, кстати, оказалось и в случае с пресловутой «пенсионной реформой», напомню - именно на думской площадке началась дискуссия, которая и привела к социальному наполнению этого законопроекта. Так же будет и с бюджетом».
Подпишитесь на нас
36
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
22 октября 2018, 04:54
|
22 октября 2018, 01:39
|
21 октября 2018, 23:54
|
19 октября 2018, 01:54
|
24 октября 2018, 12:09
|
18 октября 2018, 06:39
|
23 октября 2018, 10:09