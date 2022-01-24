Госдума хочет построить "подвесной мост" между Россией и Украиной

Депутаты Госдумы хотят построить "подвесной мост" между Россией и Украиной для нормализации диалога.

Представители Государственной думы планируют "приподнять" отношения Москвы с Киевом. Об этом изданию "Парламентская газета" заявил депутат Евгений Попов, координирующий деятельность группы по связям с Верховной радой.

Он пояснил, что на Украине остаются люди, которые сохранили трезвый взгляд на диалог с Россией. Депутат Госдумы надеется общаться не только с представителями украинских партий в парламенте, но и непарламентских движений.

Большой акцент будет сделан на культурной работе, а также на защите русскоязычного населения Украины.

"Между парламентами наших стран нам просто необходимо выстроить мост - хотя бы тонкий, хотя бы подвесной", - указал Попов.

Как ранее заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, западные страны готовят масштабные провокации и вбросы, которые касаются текущей ситуации на территории Украины. По мнению дипломата, для западных политиков и представителей НАТО крайне важно создать нужный информационный фон.

Кроме того, не исключены и военные провокации, передаёт телеканал "360".