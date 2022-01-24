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Госдума хочет построить "подвесной мост" между Россией и Украиной
24 января 2022, 03:00 • 123 • Политика
Депутаты Госдумы хотят построить "подвесной мост" между Россией и Украиной для нормализации диалога.
Представители Государственной думы планируют "приподнять" отношения Москвы с Киевом. Об этом изданию "Парламентская газета" заявил депутат Евгений Попов, координирующий деятельность группы по связям с Верховной радой.
Он пояснил, что на Украине остаются люди, которые сохранили трезвый взгляд на диалог с Россией. Депутат Госдумы надеется общаться не только с представителями украинских партий в парламенте, но и непарламентских движений.
Большой акцент будет сделан на культурной работе, а также на защите русскоязычного населения Украины.
"Между парламентами наших стран нам просто необходимо выстроить мост - хотя бы тонкий, хотя бы подвесной", - указал Попов.
Как ранее заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, западные страны готовят масштабные провокации и вбросы, которые касаются текущей ситуации на территории Украины. По мнению дипломата, для западных политиков и представителей НАТО крайне важно создать нужный информационный фон.
Кроме того, не исключены и военные провокации, передаёт телеканал "360".
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