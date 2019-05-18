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Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ

18 мая 2019, 14:39  •  73 • Политика

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума изучит все возможные риски принятия решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), но сначала нужно дождаться реакции самой ПАСЕ на заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ). Об этом заявил журналистам в субботу спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Национальная делегация РФ в ПАСЕ формируется с учетом мнения всех фракций Государственной думы, и мы будем обсуждать с ними дальнейшие действия, изучим все риски при принятии решения, чтобы в ПАСЕ не возникло больше ситуации, аналогичной той, которая произошла ранее. И только после этого будем направлять заявку на участие", - сказал он.

"Теперь необходимо дождаться реакции ПАСЕ на решение Комитета министров СЕ, в любом случае Парламентская ассамблея должна внести изменения в свой регламент, закрепив в нем норму о равенстве всех национальных делегаций, либо делегировать Комитету министров полномочия по этому вопросу", - добавил спикер. "Оно [решение КМСЕ] основано на Уставе Совета Европы, где закреплен принцип равенства 47 стран - участниц Совета Европы. Эта норма была нарушена ПАСЕ, в результате чего делегация Российской Федерации была лишена права голоса, что является прямым нарушением Устава СЕ", - указал политик.

Володин также заметил, что на принятие решения насчет участия российской делегации в работе ПАСЕ еще есть время. По его словам, в Москве всегда "подчеркивали важность участия России в данном институте Совета Европы", но сложившаяся ситуация не могла не вызвать беспокойство. "Лишение права голоса национальной делегации, дискриминационный принцип, по которому строится работа в ПАСЕ, не могут нас оставить равнодушными. И решение принимать мы будем исходя из интересов наших граждан и нашей страны", - резюмировал Володин.

После встречи 16-17 мая глав МИД стран Совета Европы в Хельсинки на сайте организации было опубликовано заявление Комитета министров о том, что все страны - участницы СЕ должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ. Кроме того, в документе напоминается об обязанности стран СЕ платить членские взносы в бюджет организации. Главы МИД также заявили, что приветствовали бы участие делегаций всех стран - членов в июньской сессии Парламентской ассамблеи с учетом важности выбора генерального секретаря и судей Европейского суда по правам человека.

Россия и Совет Европы

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и с 2016 года не направляет заявку на подтверждение своих полномочий. Россия также предложила внести в регламент ПАСЕ положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.

С 2017 года Россия также заморозила выплату своих взносов в бюджет Совета Европы. В связи с этим в октябре 2018 года генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ - Комитете министров и Парламентской ассамблее - могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов.

В январе текущего года Госдума и Совет Федерации приняли заявления, в которых указали на отсутствие каких-либо оснований для возвращения делегации РФ в 2019 году к работе в ПАСЕ. Кроме того, Госдума призвала сохранить в силе решение о заморозке выплат взноса России в бюджет Совета Европы. В контексте кризиса в отношениях России и ПАСЕ неоднократно поднимался вопрос о перспективах членства РФ в Совете Европы.

10 апреля депутаты ПАСЕ приняли резолюцию о роли и миссии ассамблеи, в которой, в частности, говорится о необходимости сохранения России в Совете Европы и содержится призыв к Москве отправить делегацию в ПАСЕ и заплатить взносы в бюджет организации. Как отмечается в документе, санкции ПАСЕ в отношении российской делегации после воссоединения Крыма с РФ и последующее решение страны "о прекращении участия в деятельности ассамблеи привели к разладу внутри организации".

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