Госдума готовится дать рейдерам бой: Разработан законопроект о продаже квартирной доли

Депутаты Госдумы разработали законопроект, предлагающий запретить продажу квартирной доли, если она меньше учётной нормы площади жилого помещения. Таким образом парламентарии надеются защитить людей от квартирных рейдеров.

Речь идет о криминальной схеме, в которой злоумышленники покупают небольшую долю в квартире, а затем создают в ней невыносимые условия, чтобы склонить остальных собственников жилья продать его на заведомо невыгодных условиях. Запрет на продажу долей меньше учётной нормы площади жилого помещения должен значительно снизить эффективность данной схемы.

При этом в законопроекте уточняется, что запрет не будет распространяться на передачу доли квартиры членам семьи, а также на приватизацию и наследование жилого помещения. В ближайшее время документ рассмотрят на заседании Госдумы.