Госдума готова положить конец анонимности в интернете

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Думе готовы обсудить идею запрета на анонимность в интернете.

После трагедии в Казани в Госдуме готовы обсудить идею запрета на анонимность в интернете для борьбы с пропагандой насилия и экстремизма. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Известно, что казанский убийца перед тем, как совершить нападение на школу, делился своими кровожадными планами в интернете. В связи с этим звучат предложения уйти от анонимности в Сети.

Необходимо обсуждать,

- прокомментировал инициативу Володин в своём Telegram-канале.

Он добавил, что очень плохо, когда о важных вещах начинают думать, когда трагедия уже случилась. Спикер Госдумы выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Как отметил учредитель Царьграда Константин Малофеев, трагедия в казанской школе - вопиющий случай, который демонстрирует, что социальные сети остаются самыми жестокими учителями детей.

Именно через них и иные информационные площадки дети узнают о том, как стать убийцами. Они учат наших детей этому ужасу, а потом несчастные родители вынуждены хоронить жертв этих социальных сетей, выслушивать лицемерные рассказы о том, что это всего лишь доски объявлений,

- пояснил он.

Лучшим ответом государства на произошедшее в Казани должно стать недопущение подобного в будущем.

Немедленно должны быть приняты законы об ответственности всех информационных интернет-ресурсов, социальных сетей, мессенджеров, видеохостингов за то, что они транслируют,

- заметил учредитель Царьграда.