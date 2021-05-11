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Госдума готова положить конец анонимности в интернете
11 мая 2021, 21:30 • 96 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Думе готовы обсудить идею запрета на анонимность в интернете.
После трагедии в Казани в Госдуме готовы обсудить идею запрета на анонимность в интернете для борьбы с пропагандой насилия и экстремизма. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Известно, что казанский убийца перед тем, как совершить нападение на школу, делился своими кровожадными планами в интернете. В связи с этим звучат предложения уйти от анонимности в Сети.
- прокомментировал инициативу Володин в своём Telegram-канале.
Он добавил, что очень плохо, когда о важных вещах начинают думать, когда трагедия уже случилась. Спикер Госдумы выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал раненым скорейшего выздоровления.
Как отметил учредитель Царьграда Константин Малофеев, трагедия в казанской школе - вопиющий случай, который демонстрирует, что социальные сети остаются самыми жестокими учителями детей.
- пояснил он.
Лучшим ответом государства на произошедшее в Казани должно стать недопущение подобного в будущем.
- заметил учредитель Царьграда.
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