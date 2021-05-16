Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Мы не признаем границу по реке Прут. Это должны понять все»
Команда президента Зеленского "поставила Кремль в тупик"
В ЕС раскрыли "украинский план" России
Украинский эксперт заявил о глубоком кризисе: "Дорога в Россию закрыта… мы ...
Главная / Политика

Госдума денонсирует Договор по открытому небу 18 мая

16 мая 2021, 03:15  •  96 • Политика
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что нижняя палата российского правительства 18 мая денонсирует Договор по открытому небу (ДОН).
«И во вторник мы денонсируем этот договор (ДОН. — Ред.)», — сказал Слуцкий в эфире программы «Соловьёв LIVE» на YouTube.
11 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал в тот же день, что документ имеет смысл только в том случае, если в рамках него действительно происходит обмен информацией.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с «Известиями» отметил, что выход России из договора в текущей ситуации отвечает интересам национальной безопасности страны.
Москва выражала готовность вернуться к исполнению ДОН, в случае если администрация президента США Джо Байдена захочет возобновить в нем участие.
В апреле в Госдепартаменте сообщили, что решение об участии в ДОН еще не принималось.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он вступил в силу в 2002-м. Согласно его условиям, 34 страны — участницы соглашения могли открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга и их деятельности. При этом США вышли из соглашения в ноябре 2020 года. В ответ на это Россия приступила к процессу выхода из договора 15 января, до того как в Белом доме сменилась администрация.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
15 мая 2021, 20:50
"Здесь не хватает только...": Французы предложили русским наказать ещё две страны
15 мая 2021, 20:50
Разоривший русских на обмане с ваучерами признался в ненависти к СССР из-за… лжи
15 мая 2021, 22:40
Пушков спросил с Чубайса "омерзительную правду" о реформах в 1990-х
16 мая 2021, 00:30
Изгнанный из России пресс-секретарь посольства США случайно сдала информаторов
16 мая 2021, 02:20
Почему Россия назначена врагом? Экс-советница президента США дала честный ответ
16 мая 2021, 02:20
Чёрный список русских заставил ЕС вспомнить о Венской конвенции
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 мая 2021, 02:40
На инцидент в Сирии в Пентагоне ответили русским: "Спасибо. Предоставить нечего"
11 мая 2021, 08:40
Массовое недомогание чиновников США объяснили тремя русскими буквами
13 мая 2021, 17:30
Новая победа Черноморского флота над США. Без шуток
13 мая 2021, 00:05
От погромов к линчеванию: Израильтяне толпами нападают на людей - видео
11 мая 2021, 06:50
ВСУ против «Правого сектора»
12 мая 2021, 23:10
Украина вляпалась в скандал после жалобы в Дублинский университет из-за России
12 мая 2021, 02:05
Медведчук раскрыл истинную цель обысков в своём доме и офисе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.