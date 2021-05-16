Госдума денонсирует Договор по открытому небу 18 мая

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что нижняя палата российского правительства 18 мая денонсирует Договор по открытому небу (ДОН).

«И во вторник мы денонсируем этот договор (ДОН. — Ред.)», — сказал Слуцкий в эфире программы «Соловьёв LIVE» на YouTube.

11 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал в тот же день, что документ имеет смысл только в том случае, если в рамках него действительно происходит обмен информацией.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с «Известиями» отметил, что выход России из договора в текущей ситуации отвечает интересам национальной безопасности страны.

Москва выражала готовность вернуться к исполнению ДОН, в случае если администрация президента США Джо Байдена захочет возобновить в нем участие.

В апреле в Госдепартаменте сообщили, что решение об участии в ДОН еще не принималось.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он вступил в силу в 2002-м. Согласно его условиям, 34 страны — участницы соглашения могли открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга и их деятельности. При этом США вышли из соглашения в ноябре 2020 года. В ответ на это Россия приступила к процессу выхода из договора 15 января, до того как в Белом доме сменилась администрация.