Госдума: Бездумно запрещать все американское не будем

Думцы, пожертвовав каникулам и отпусками, словно спасатели по тревоге, съехались на Охотный ряд обсуждать конктрсанкции. Созвал коллег спикер Вячеслав Володин. Он, сообща с главами фракций, предложил новым законом дать отлуп Западу в ответ на санкции.

В СМИ попал список запретов американских товаров из 16 пунктов. Некоторые, почитав его, пустили слезу, решив, что они теперь с заморским табачком, а также айфонами и бурбонами будут врозь.

Но депутаты объяснили, что не будут бездумно крошить в капусту американские товары на российских прилавках.

- Мы этим законом не планируем отвергать бездумно, под одну гребенку все американское, - объяснил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий. - Мы предлагаем принять пакет ответных мер, которые обсудим с представителями тех компаний, которые сегодня попали под санкции (США).

Депутаты уверены: контрсанкции помогут ипортозамещению и развитию российских фермерства и бизнеса.

- Закон рамочный. Он предполагает предоставление полномочий правительству - но в том случае, если мы можем заместить конкретный товар своим производством или поставками из-за границы, но не ниже качеством, - сказал спикер Вячеслав Володин.

Закон об ответных мерах на действия США депутаты отправили на утверждение правительству и президенту. А в Думе его планируют рассмотреть 15 мая в первом чтении.

«ВМЕСТО ВРАЖЕСКИХ ЛЕКАРСТВ ПЕЙТЕ БОЯРЫШНИК»

Ну а накануне в ток-шоу «60 минут» слухи о «запрете всего американского» подогрел вице-спикер Петр Толстой. В прямом эфире он «рубился «с политологом Борисом Надеждиным о возможном ограничении ввоза импортных лекарств в Россию.

- Вот я пожилой человек, пью лекарства. И сделаны они в странах вероятного противника: Германия, Япония, - рассказал Надеждин.

- Так вы выплевывайте! - посоветовал Толстой.

- Вы смеетесь, а я помню, что, когда мне в советское время поставили диагноз гипертония, мне прописали боярышник, - развел руками Надеждин.

- Кору дуба заваривайте, боярышник, - перебирал народные рецепты вице-спикер.

Следом соцсети с цепи сорвались: пророчили России «железный занавес» и жвачку из под полы, как в СССР.

- Ну это же была шутка! Они с Надеждиным занимались пикикровкой, делали шоу, а люди восприняли это буквально, - поделилась с "КП" депутат Госдумы Светлана Журова. - Это был сарказм. А люди заговорили: "Корой дуба будем лечиться и боярышником запивать". Да, надо быть аккуратнее с шутками. Мы сейчас ничего не запрещаем. Госдума создает инструмент для правительства, по которому оно сможет зеркально отвечать на санкции иностранных государств. Утверждать, что пропадут с прилавков те или иные бренды, сейчас некорректно.