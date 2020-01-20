Госдума 21 января начнет рассматривать проект о введении поста замглавы Совбеза

Законопроект о введении должности зампредседателя Совета безопасности РФ будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 21 января. Об этом в понедельник, 20 января, сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Я думаю, что здесь нет никаких оснований, чтобы затягивать его рассмотрение», — цитирует его ТАСС по итогам заседания президиума фракции.

Законопроект был внесен президентом России Владимиром Путиным 16 января. Документ подразумевает введение изменений в ст. 15 ФЗ «О безопасности» и учреждение должности заместителя председателя Совета безопасности РФ.

В тот же день Путин своим указом ввел пост замглавы Совбеза и назначил на него бывшего главу правительства Дмитрия Медведева, освободив его от исполнения обязанностей премьер-министра.

В интервью Первому каналу Медведев заявил, что не видит «ничего неожиданного» в введении такой должности, ведь такая идея существовала и ранее. Должность председателя партии «Единая Россия» он сохранил за собой.

На должность председателя кабмина был назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин.

15 января Медведев доложил Путину о решении правительства в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить президенту принимать необходимые решения для реализации предложений, обозначенных им в послании Федеральному собранию. Путин выразил благодарность членам кабмина за работу и поручил им исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.