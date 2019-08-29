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Госдолг Украины за июль вырос до $82,4 млрд

29 августа 2019, 14:24  •  72 • Украина
Государственный и гарантированный государством долг Украины на конец июля 2019 года составил $82,4 млрд. Таким образом, по сравнению с предыдущим месяцем, украинский госдолг увеличился на 2,5%.
 
© Александр Демьянчук РИА Новости
 

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Отмечается, что общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 июля составил 1 811,7 млрд гривен против 1 832,3 млрд гривен месяцем ранее.

25 июля сообщалось, что госдолг Украины превысил $80 млрд.

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