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Госдолг Украины за год вырос на $2 млрд
25 января 2019, 13:39 • 35 • Украина
Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в декабре увеличился на 4,8%, или $3,56 млрд, сообщает пресс-служба Министерства финансов. По итогам 2018 года он вырос на 2,6%, или на $2,02 млрд.
РИА Новости
По данным ведомства, сумма госдолга на конец года составила $78,32 млрд против $74,76 млрд месяцем ранее.
Общий размер прямого госдолга оценивается в $67,19 млрд против $65,01 млрд в ноябре, следует из данных на сайте.
Отмечается, что прямой внешний долг за месяц увеличился на $0,8 млрд, а за год — на $1,22 млрд.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что нынешняя сумма госдолга грозит бюджету катастрофой.
Также сообщалось, что Киев направит на обслуживание госдолга в 2019 году более 145 млрд гривен, что составляет 13,06% всех расходов бюджета.
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