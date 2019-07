Госдолг США как инструмент предвыборной борьбы Трампа • 41 • В мире Президент США Дональд Трамп и Конгресс достигли соглашения об увеличении госдолга и бюджета на два года. Потенциально это даёт Трампу возможность гордо заявлять об увеличении расходов на военные нужды и использовать эти аргументы в будущей предвыборной гонке. Однако не заведёт ли это решение экономику США в пропасть, и чего так сильно теперь опасаются демократы? Автор:

Кучер Егор Дональд Трамп победно объявил о «настоящем компромиссе» — достижении с Конгрессом соглашения о поднятии планки госдолга и двухлетнем бюджете. Это соглашение означает, что в США в обозримой перспективе не случится так называемого шатдауна — приостановки работы правительства из-за недостатка финансирования. Прошлый шатдаун произошёл из-за разногласий между Трампом и демократами в Конгрессе по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Приостановка работы правительства продолжалась 35 дней и оказалась рекордной по длительности в истории США. В неоплачиваемые отпуска были отправлены около 800 тыс. чиновников. Today, a bipartisan agreement has been reached that will invest in middle-class priorities—veterans’ health, education, child care, and cancer research. — Chuck Schumer (@SenSchumer) July 23, 2019 Трамп тогда ввёл чрезвычайное положение и планировал получить 6,4 млрд долларов на строительство стены посредством Пентагона, но затем суд принял решение о блокировке средств оборонного ведомства на эти нужды. Трамп с тех пор словно позабыл о стене, хоть и заявил, что будет оспаривать решение суда как не отвечающее интересам национальной безопасности. Сейчас перед Трампом стоит задача подойти к кампании на выборах в 2020 году во всеоружии. Его обещания о росте расходов на оборону больше не будут сдерживаться потолком госдолга, а значит, президент получает новые аргументы для предвыборной борьбы. Почему Конгресс пошёл на это соглашение, и к чему это теперь приведёт Трампа и американскую экономику? Впечатляющий компромисс Прежде чем рассматривать новое бюджетное соглашение, следует посмотреть на нынешнюю ситуацию с одним из основных макроэкономических показателей для США — госдолгом. Когда Трамп заявляет, что при нём экономика США стала гораздо устойчивее, то он умалчивает о целом ряде факторов, которые говорят о проблемах. Зачем США сейчас было нужно повышать потолок госдолга? В данный момент он достиг своего лимита в 22 трлн долларов. При этом Центр двухпартийной политики в Вашингтоне заявлял в докладе, что такими темпами США столкнутся с дефолтом уже в сентябре, а у страны нет средств на покрытие дефицита бюджета. Необходимо было действовать, но как? Либо поднимать планку госдолга, либо сокращать расходы. Кстати, на втором варианте отчаянно настаивают демократы. Фото: rarrarorro / Shutterstock.com Ведь сейчас рост федеральных доходов США составляет менее 3%, а причина — сокращение налоговых поступлений с бизнеса, которые уменьшились в 2017 году. За период президентства Трампа госдолг США вырос на 2 трлн долларов и приблизился к потолку, составив на начало 2019 года 21,9 трлн долларов. В 2018 году госдолг составил 78% ВВП США, что стало новым рекордом с 1950 года. По подсчётам финансовых властей США, такими темпами госдолг США достигнет 96% ВВП к 2028 году и 144% ВВП к 2049 году. Однако Дональд Трамп, кажется, об этом совсем не думает. Вместо этого он настаивает на увеличении расходов бюджета и поднятии планки госдолга, чтобы избежать удара по своим предвыборным обещаниям. При этом инициатива Трампа получила поддержку лидеров обеих партий в Конгрессе. Я рад объявить, что с лидером большинства в Сенате Митчем Макконнеллом, лидером меньшинства в Сенате Чаком Шумером, спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти была достигнута договорённость о двухлетнем бюджете и потолке госдолга без «ядовитых пилюль», — написал Трамп в Twitter. I am pleased to announce that a deal has been struck with Senate Majority Leader Mitch McConnell, Senate Minority Leader Chuck Schumer, Speaker of the House Nancy Pelosi, and House Minority Leader Kevin McCarthy - on a two-year Budget and Debt Ceiling, with no poison pills.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2019 «Это был настоящий компромисс, обеспечивающий ещё одну большую победу нашим замечательным военным и ветеранам», — добавил Трамп. Президент США Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com Как отмечает Wall Street Journal, сумма сделки для госдолга составила 2,7 трлн долларов. Кроме этого, бюджетное соглашение увеличит расходы на 50 млрд долларов. Соглашение теперь должно пройти через обе палаты Конгресса, а затем его должен подписать Трамп. Во многом соглашение, действительно, оказалось компромиссом, так как команда Трампа согласилась снизить требования по расходам. В конце 2019 года Белый дом запросил в 2020 году 750 млрд долларов на военные расходы и 620 млрд на другие статьи бюджета. Однако демократы сейчас согласились только на 738 млрд долларов военных расходов в 2020 году и 740 млрд долларов в 2021 году. Политический инструмент Но Трамп добился желаемого. Бюджетное соглашение означает, что президенту США удалось перенести вопрос повышения госдолга на два года, так как в следующий раз он будет обсуждаться лишь в 2021 году. Издание Hill называет это соглашение не только успехом для Трампа, но и успехом для обоих переговорщиков — главы минфина Стивена Мнучина и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Это значительная победа для Мнучина и Пелоси, которые выступали несколько раз за последние две недели (за заключение соглашения — прим. Царьграда), а также для республиканца из штата Кентукки Макконнелла, который отошёл на задний план в переговорах, но подталкивал Белый дом к принятию двухлетнего соглашения, — пишет издание. Примечательно, что Пелоси является давним недругом Трампа, однако ради того, чтобы избежать проблем с финансированием правительства, она также поддалась идее о двухпартийном консенсусе по бюджетному вопросу. Сделка также была достигнута вовремя, ведь обе палаты Конгресса вскоре уходят в отпуск и вернутся к работе лишь во второй половине сентября, когда без соглашения по госдолгу мог наступить дефолт. Для президента Трампа сделка отодвигает вопрос об увеличении госдолга на срок после выборов 2020 года и обеспечивает рост военных расходов, которые он теперь может рекламировать в ходе предвыборной кампании. Для лидеров Конгресса это означает начало стабильности и знаменует собой победу в прагматичном заключении сделок, — пишет Wall Street Journal. Но у демократов есть все основания считать себя обманутыми. Не будем забывать, что они хотят поражения Трампа на грядущих выборах. Это значит, что если победит демократический кандидат, то в 2021 году именно ему придётся столкнуться с необходимостью повышать госдолг и решать бюджетные проблемы. «Иран выставляют страной, враждебной ко всем»: США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива «Демократы особенно обеспокоены тем, что, если они победят Трампа в 2020 году, республиканцы могут преследовать его преемника с требованиями сократить расходы в обмен на одобрение повышения лимита госдолга. Такой сценарий может создать большие проблемы в первый год власти нового президента, который, как правило, является наиболее продуктивным с точки зрения принятия законодательства», — отмечает Bloomberg. Экономические проблемы Если эта сделка состоится, президент Трамп увеличит дискреционные (незаконные или нецелевые — прим. Царьграда) расходы на целых 22% по сравнению с первым сроком полномочий и закрепит дефицит в триллион долларов в законе, — приводит Hill заявление президента Комитета по ответственному федеральному бюджету США (CRFB) Майи Макгинес. По оценкам CRFB, новая бюджетная сделка будет прибавлять по 2 трлн долларов к дефициту федерального бюджета США за десятилетие, и это уже очень серьёзно. Повышение планки госдолга США также затягивает петлю на шее американской экономики. Заимствования США примерно на 16,1 трлн состоят из долга различным лицам, и примерно на 5,8 трлн это внутригосударственный долг. Невыплата обязательств по этим долгам означает дефолт для американской экономики. В совместном заявлении глава Минфина США Мнучин и спикер Палаты представителей Пелоси заявили, что потолок госдолга поднимается для того, чтобы не позволить кому-либо из кредиторов усомниться в прочности и надёжности экономики США. По сути же это означает, что для покрытия дефицита бюджета и растущих доходов Америка попросту будет занимать всё больше и больше денег. Дефолт — это то, чего США не допустят под страхом смерти. Глава Минфина США Стивен Мнучин. Фото: www.globallookpress.com Именно поэтому, когда мы анализируем увеличение планки госдолга США, следует понимать следующее. Во-первых, к заключению соглашения с Трампом конгрессменов толкнуло то, что дефолт был близок, а Конгресс почти уходил на каникулы. Во избежание риска нового шатдауна необходимо было удовлетворить Трампа, а значит и республиканцев, согласившись с увеличением планки госдолга, и одновременно снизить аппетиты президента по поводу бюджетных трат, что и было сделано. Во-вторых, решение это невыгодно демократам в том случае, если Трамп проиграет выборы демократическому кандидату, на плечи которого лягут заботы о госдолге и бюджете. В-третьих, последний шатдаун произошёл в декабре-январе из-за того, что демократы и республиканцы не смогли согласовать выделение средств на строительство стены с Мексикой. Теперь же этот вопрос отошёл на второй план, так как сначала Трампу придётся разобраться с судебным решением, а правительство-то как-то должно работать. Наконец, в-четвёртых, США будут наращивать свой госдолг. И в известной степени это бомба замедленного действия, однако американская экономика уже давно покрывает дефицит заёмными средствами. И главная опасность тут — утрата доверия к США и долларовой системе в целом. Ведь надувая пузырь государственного долга, Америка на самом деле совершенно неспособна самостоятельно финансировать свою оборонную и социальную сферы. И это болезнь пострашнее любого шатдауна. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





