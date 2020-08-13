Госдолг России растёт, но Силуанов уверяет, что всё в порядке: "Обычная практика"

Глава Минфина Антон Силуанов в беседе с журналистами заявил об увеличении госдолга России. При этом он поспешил тут же успокоить граждан.

Министр пояснил, что такая ситуация наметилась из-за уменьшения уровня доходов государственного бюджета, которое, в свою очередь, спровоцировано падением стоимости нефти и снижением деловой активности.

Руководитель ведомства, однако, отметил, что рост госдолга находится в пределах безопасных для экономики показателей - менее 20% от ВВП. Он подчеркнул, что его размер по-прежнему является одним из наименее значительных по миру.

"Такая ситуация является обычной практикой и присуща абсолютному большинству стран", - заверил Силуанов.

Он напомнил, что в целом ряде государств объём госдолга в разы, а в некоторых случаях даже в десятки раз выше размеров активов правительств.