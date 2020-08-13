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Госдолг России растёт, но Силуанов уверяет, что всё в порядке: "Обычная практика"

13 августа 2020, 20:30  •  35 • Политика
Госдолг России растёт, но глава Минфина Антон Силуанов уверяет, что всё в порядке. По его словам, объём долга находится в пределах безопасных для экономики показателей - менее 20% от ВВП. "Такая ситуация является обычной практикой", - заверил министр.
Глава Минфина Антон Силуанов в беседе с журналистами заявил об увеличении госдолга России. При этом он поспешил тут же успокоить граждан.
Министр пояснил, что такая ситуация наметилась из-за уменьшения уровня доходов государственного бюджета, которое, в свою очередь, спровоцировано падением стоимости нефти и снижением деловой активности.
Руководитель ведомства, однако, отметил, что рост госдолга находится в пределах безопасных для экономики показателей - менее 20% от ВВП. Он подчеркнул, что его размер по-прежнему является одним из наименее значительных по миру.
"Такая ситуация является обычной практикой и присуща абсолютному большинству стран", - заверил Силуанов.
Он напомнил, что в целом ряде государств объём госдолга в разы, а в некоторых случаях даже в десятки раз выше размеров активов правительств.

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