Госдолг России обложат санкциями? Сенаторы США требуют заложить расходы в бюджет. Но с суммой не определились

Авторами инициативы являются сенаторы Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) и Марко Рубио (республиканец от штата Флорида). Свое предложение они пока озвучили перед комитетами по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса.

В частности, они предлагают включить санкции в отношении российского суверенного долга в бюджет на оборонные мероприятия на следующий финансовый год.

По их мнению, это предотвратит усилия иностранных правительств и иностранных деятелей по вмешательству в процесс выборов в Америке.

Ранее обе палаты конгресса одобрили свои версии оборонного бюджета на следующий финансовый год. В них есть значительные различия. Теперь законодатели обеих палат согласовывают детали документов, на этом этапе в проект могут быть внесены различные предложения с согласия руководителей профильных комитетов.

Распродажа на фоне санкций

Тем временем основной объём долларовых резервов, от которых избавился ЦБ России в 2018 году, достиг 100 миллиардов американских денежных единиц. При этом, отмечают европейские аналитики, валюта США распродавалась на фоне ожидания введения новых санкций.

Об этом говорилось в докладе об усилении роли евро в мировой экономике, опубликованном ЕЦБ в июне.

Китай докладчики поставили на второе место. В прошедшем году Пекин продал активов в американской валюте на 60 миллиардов. В целом же развивающиеся страны избавились от резервов в долларах на сумму 200 миллиардов, пишут "Известия".

Также в Европейском Центробанке отметили, что ЦБ России также стал лидером и по закупке так называемой нестандартной валюты. Речь идёт обо всех других валютах, помимо долларов США и евро. К примеру, от всех мировых закупок юаня почти две трети сделаны российским регулятором. Также отмечается, что впервые за последние пять лет выросли поставки банкнот евро за пределы стран Евросоюза. И произошло это в первую очередь благодаря действиям России.

Комментируя доклад ЕЦБ, в Минфине России сообщили, что изложенную европейскими аналитиками ситуацию иллюстрирует снижение внешнего долга российского частного сектора с 651 млрд долларов в начале 2014 года до 400 млрд долларов на 1 апреля 2019 года.

Курс на сокращение

Напомним, 17 июня Минфин США сообщил, что вложения России в американские ценные бумаги сократились почти на 1,58 миллиарда долларов. Таким образом, общая стоимость облигаций Казначейства США, принадлежащих России, составила 12,136 миллиарда долларов. Месяцем ранее этот показатель равнялся 13,716 миллиарда долларов.

Напомним, резкое сокращение вложений России в госдолг США было отмечено весной 2018 года. С тех пор эта тенденция продолжает сохраняться. К примеру, год назад эти вложения упали с 96 миллиардов долларов до 48,7 миллиарда. В мае этот показатель сократился почти вдвое - до 14,9 миллиарда долларов.

На текущий момент лидерами по вложениям в американский госдолг продолжают оставаться Китай (1,11 триллиона долларов) и Япония (1,06 триллиона долларов).

Глобальную "золотую лихорадку", охватившую многие страны мира, также возглавила Россия, которая диверсифицирует свои валютные резервы, сокращая долю американской валюты. И это самое правильное решение, считает гендиректор Euro Pacific Capital Питер Шифф. "Доллар теперь ничем не обеспечен", - заявил он.

В беседе с журналистами англоязычной редакции RT Шифф отметил тенденцию к уменьшению доли доллара США в золотовалютных резервах России: объём американской валюты снизился с 46% до 22%, а освободившееся место занимает теперь золото.