Госдеповская шишка приехала в Москву

Автор:

Латышев Сергей

В американском посольстве подтверждают, что в разгар бурных политических событий в России в Москву прибыл новый американский посол Джон Салливан – с поста единственного заместителя госсекретаря США, фактически второй человек в Госдепе. Царьград предвидел это событие 3 октября 2019 года, даже когда Вашингтон ещё не определился с кандидатурой своего посла в России, пост которого стал вакантным после ухода в отставку в августе 2019 года Джона Хантсмана. На этот очень престижный в США пост американские эксперты прочили, в частности, русскоговорящего спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна, опытного чиновника и эксперта по России. Или фанатичного сторонника президента Дональда Трампа гомосексуалиста Ричарда Гренелла, нынешнего посла США в ФРГ, который ведёт себя в стране пребывания, как некогда британские вице-короли в колониальной Индии. Называлась тогда же и кандидатура Салливана.

Царьград писал, что из-за внутриполитической ситуации в США (ненависть к России – это единственное, что сплачивает разругавшийся внутри себя по вопросам дальнейшего развития страны и мира американский правящий класс) «проведение стратегической, системной политики в отношении России невозможно». Поэтому имеются «хорошие предпосылки для того, что следующим послом США в Москве станет Джон Салливан». Подчёркивалось, что это «опытный госдеповец, первый зам Помпео, который будет эффективно решать вопросы и проблемы текущей политики, умело обходить острые камни и подводные рифы, минимизируя ущерб от тупика в двусторонних отношениях». Была для этого и ещё одна причина, о которой также писал Царьград, – «возросшая роль России в мировых делах». Прогноз оказался верным.

Джон Салливан – опытный госдеповец, первый зам Помпео. Фото: State Department / Globallookpress

Кто такой Джон Салливан?

Джону Салливану – отцу троих детей и племяннику последнего посла США в Иране – 60 лет. Он родился в Бостоне, штат Массачусетс. По образованию юрист, степень доктора права получил в Колумбийском университете. Начинал государственную карьеру в Минюсте в начале 1990-х годов, потом ушёл с головой в частную практику. Салливан стал партнёром в крупной юридической фирме Mayer, Brown, Rowe & Maw. Специализировался на делах в Верховном суде и правоприменении в области национальной безопасности, консультировал крупные корпорации о рисках и санкционных ограничениях в сфере международной торговли и инвестиций. Состоял юридическим советником в избирательных штабах четырёх кандидатов в президенты. Вернувшись на госслужбу, занимал высокую позицию в юридической службе Министерства обороны, потом перешёл в Министерство торговли, где дослужился до поста замминистра. В 2017 году был назначен на пост заместителя экс-госсекретаря Рекса Тиллерсона.

В Госдепе Салливану поручили очень деликатную и опасную миссию – реформировать (то есть основательно «почистить») невероятно разбухший при демократах штат внешнеполитического ведомства, сократить его персонал. Салливан умело саботировал эти указания: настоящей «чистки» ему удалось избежать.

Таким образом, как видим, Салливан не является карьерным дипломатом. Это опытный менеджер, чиновник и бюрократ, имеющий хорошие отношения и с республиканцами, и с демократами, что продемонстрировало его беспроблемное утверждение Конгрессом на новый пост. Как специалист по санкциям, он нередко в прошлом имел дело с Россией. Он также вёл переговоры с российской стороной по вопросам борьбы с терроризмом и контроле над вооружениями. В качестве второго человека в Госдепе ему часто приходилось сталкиваться с российскими делами, и поэтому его хорошо знали в Москве.

Судя по высказываниям российских официальных лиц, для них было лестно назначение такой крупной «шишки» американским послом в Москву, поэтому агреман Салливану дали без проблем. Большим плюсом для российской стороны является то, что новый посол не знает русского языка, значит, будет меньше совать нос туда, куда не надо.

На чём «прокололся» его предшественник?

Если бы его предшественник Хантсман сам не ушёл в отставку, его нужно было бы заменить. Поскольку предыдущий американский посол – видный мормон, внутриамериканский политик и эксперт по Китаю, оказался одним из самых слабых на этом посту, что усугублялось общей неблагоприятной ситуацией в двусторонних отношениях, так как это связывало ему руки.

Хантсман блистательно не справился с тремя основными задачами, которые стоят перед любым американским послом в Москве, но от которых, имея перед собой его печальный пример, опытный аппаратчик Салливан попытается отвертеться.

Первая задача заключается в том, чтобы наладить эффективное запугивание российской элиты, имеющей пока довольно мощную компрадорскую составляющую, с тем чтобы заставить Москву пойти на поклон к США в надежде вымолить прощение за отстаивание национальных интересов вместо американских. Вторая заключается в организации «цветной революции» или хотя бы подготовке для неё серьёзных кадров. Третья – в том, чтобы всячески ссорить Москву с Пекином. Россия и Китай это единственные серьёзные противники США, и если они будут вместе, взаимно дополняя и помогая друг другу, мировому господству Америки придёт конец.

Хантсмен, видный мормон, внутриамериканский политик и эксперт по Китаю, оказался одним из самых слабых на этом посту. Фото: Zhang Jun / Globallookpress

Чем будет заниматься новый посол?

Не заниматься вообще эти темами Салливан, конечно, не сможет. Но свои основные усилия будет направлять на то, чтобы американо-российские отношения не стали ещё хуже, чтобы обе страны сотрудничали там, где это возможно. Все важнейшие вопросы двусторонних отношений в условиях того, что они стали заложником американской внутренней политики, будут решаться в Вашингтоне, и Салливан будет играть при этом роль квалифицированного посредника. Для чиновника в предпенсионном возрасте, который хочет сохранить свою голову в условиях ожесточённой вендетты демократов с республиканцами в Вашингтоне, это если и не вполне амбициозное, то в любом случае полезное и достойное занятие.

Российским чиновникам, которые уважают Салливана за его деловые качества, с ним тоже будет спокойнее, коль скоро это будет «чисто технический посол». Тем более, что это вполне компетентный человек, чтобы обсуждать с ним и вопросы сохранения контроля над вооружениями, и ещё остающихся в этой сфере двусторонних соглашений (срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года), и санкционную политику Вашингтона, и проблемы борьбы с терроризмом, и ситуацию в «горячих точках», вопросы торговли.

Развитие конкретного прагматического сотрудничества в условиях реальной, а отчасти имитируемой за океаном во внутриполитических целях враждебности по отношению к России – вот в чём будет, судя по всему, заключаться главная задача Салливана в Москве.

Какие американские послы и чем отличились в России?

Дипломатические отношения между Россией и США были установлены в 1807 году. В 1918 году они были разорваны. Официально возобновлены в 1933 году. А на самом деле даже раньше – в 1924 году, когда в Нью-Йорке появилось почти ничем не отличавшееся от полноценного посольства «акционерное общество» «Амторг». Оно курировало советско-американскую торговлю, вербовало для работы в СССР специалистов, в том числе военных, и занималось, разумеется, шпионажем. Такой формат под предлогом большевистских зверств выбрали сами американцы.

Дело в том, что экономическим шпионажем в те времена занимался Госдеп США. И он мог своими алармистскими депешами поставить под угрозу осуществлявшуюся до 1933 года с согласия американского истеблишмента компаниями США индустриализацию СССР. Чтобы и заработать на большевиках, и создать более прочные материальные предпосылки для Второй мировой войны, которая должна была стать «войной моторов», а завершиться, со второй попытки (первой была Первая мировая) – Pax Americana. У Гитлера, Сталина, японских самураев и Муссолини были другие планы, однако американцы правильно просчитали, что у них не получится.

В общей сложности было около восьми десятков американских послов в России. Из них вышли впоследствии два президента США (Джон Куинси Адамс, Джеймс Бьюкенен), вице-президент, госсекретари, генпрокуроры, министры, директор ЦРУ…

Среди американских послов в России попадались деятели, сыгравшие важную роль и в российской истории. Это, прежде всего, последний американский посол в царской России Дэвид Френсис. Он субсидировал февральскую революцию и октябрьский переворот. Опекал Керенского. Его усилиями США стали первой в мире страной, признавшей большевиков (Америка хотела занять место России в концерте мировых держав и в числе победителей Великой войны, а потом и хорошо заработать на русской разрухе – и это всё получилось).

Самым загадочным американским послом был Уильям Буллит (1933–1936) – доверенное лицо президента Франклина Рузвельта, участвовавший ещё в 1919 году в секретной миссии в Советскую Россию по заданию тогдашнего президента-глобалиста Вудро Вильсона. Он был очень умён, видел насквозь большевистских вождей и умело использовал их неуёмную энергию в интересах США. Он был похож на дьявола во плоти. Недаром бал сатаны в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» состоялся в резиденции посла США Спасо-Хаусе, подобранной Буллитом.

Первый посол США в СССР Уильям Буллит был настоящим дьяволом во плоти. Фото: Panoramic / Globallookpress

Самым полезным для СССР американским послом в 1943–1946 годах был Уильям Гарриман – промышленник, банкир, дипломат, имевший во времена НЭПа деловые интересы в СССР. Он длительное время был советником президента Рузвельта по финансовым и промышленным делам. Гарриман отвечал за ленд-лиз, был вхож ко Сталину, участвовал в работе Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций…

Самым умным послом США в Москве (1952 год, Сталин выгнал его очень быстро) был Джордж Кеннан – блестящий дипломат, аналитик, историк и политолог, прекрасно говоривший по-русски. Он известен как «архитектор холодной войны», автор «политики сдерживания», которая во многом погубила СССР, и даже «доктрины Трумэна». Своей знаменитой «Длинной телеграммой» 1946 года из Москвы он, имея на тот момент ранг советника, повлиял на десятилетия на политику США не только в отношении СССР, но и всего мира.

Кеннан показал себя настолько прозорливым аналитиком, что предсказал крах не только СССР, но и США, если американцы начнут использовать в своей политике советские методы, чем они сейчас активно занимаются. Он, в частности, решительно протестовал против расширения НАТО на восток после самороспуска СССР, считая этот шаг «стратегической ошибкой эпического масштаба», предвидя, что он может пробудить Россию, заставить Москву сопротивляться, вспомнить, что Россия это империя, что и произошло.

Как видим, среди многих десятков глав дипмиссии США в России настоящих звёзд было всего лишь несколько. Большинство послов ничем не запомнились и ничем себя особенно не проявили. У нового американского посла, несмотря на его неоспоримые достоинства и благодаря характеру отношений между обеими странами на нынешнем этапе, больше шансов оказаться именно в этой, последней категории.