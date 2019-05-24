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Госдепартамент США распространяет ложь о новой "химатаке" в Сирии для провоцирования гуманитарной катастрофы - Минобороны России
24 мая 2019, 22:09 • 5 • Политика
Как заявили в Минобороны России, Госдепартамент США распространяет ложь о новой "химатаке" в Идлибе для провоцирования гуманитарной катастрофы в Сирии.
Информация об очередной "химатаке" в сирийской провинции Идлиб не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны России Игорь Конашенков.
Ранее Госдепартамент Соединённых Штатов Америки заявил о том, что 19 мая сирийские военные якобы могли применить химическое оружие в Идлибе, а режим Башара Асада "нарушает режим прекращения огня".
Комментируя ситуацию, генерал-майор Конашенков обвинил Вашингтон в стремлении навязать миру очередную ложь. Удивляет Москву также и то, что слухи о химатаке опровергли даже такие сомнительные организации, как "Обсерватория по правам человека" и "Белые каски", которые до этого поддерживали фейки о ситуации в регионе.
Как считает российская сторона, "многочисленные источники", о которых говорят в Госдепартаменте США, - это боевики из запрещенных в РФ группировок "Аль-Каида" и "Джебхат ан-Нусра". Более того, Дамаск еще 18 мая в одностороннем порядке прекратил вести огонь по радикалам.
"Все попытки Госдепартамента выдумать очередную историю про "химические атаки" являются не чем иным, как политическим прикрытием отчаянных попыток террористов расшатать обстановку в зоне деэскалации Идлиб и спровоцировать там гуманитарную катастрофу", - пояснили в ведомстве.
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