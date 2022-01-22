|
Госдепартамент США приказал начать эвакуацию американских дипломатов с Украины
22 января 2022, 20:05 • 60 • Политика
Госдепартамент США приказал с понедельника начать эвакуацию американских дипломатов и их семей с Украины.
Об этом сообщил корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон, ссылаясь на источники.
- пишет он в Twitter.
Скриншот:Twitter/@LucasFoxNews
Ранее сообщалось, что посольство США в Киеве попросило Госдеп разрешить эвакуацию сотрудников и их семей из-за эскалации конфликта в стране. При этом телеканал CNN утверждал, ссылаясь на источники, что речь идёт о неосновном персонале посольства.
Примечательно, что ещё раньше американские СМИ распространили информацию о том, что Россия якобы начала эвакуацию сотрудников своего посольства в Киеве и их семей. Позже оказалось, что это фейк. Данную информацию опровергли как в России, так и на Украине. В Москве уже неоднократно отмечали, что США развернули большую информационно-пропагандистскую кампанию вокруг Украины, преследуя свои личные цели.
Подпишитесь на нас
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 января 2022, 13:45
|
18 января 2022, 14:00
|
16 января 2022, 00:30
|
17 января 2022, 08:35
|
17 января 2022, 15:00
|
21 января 2022, 21:55
|
19 января 2022, 18:00