Госдепартамент США обвинил Украину в коррупции и нарушениях прав человека

Государственный департамент США обнародовал ежегодный доклад по вопросам правозащитной деятельности и состоянии прав человека в мире в 2017 году. Для Киева в документе содержится очень неприятный сюрприз. Американское внешнеполитическое ведомство обвинило украинские власти, в том, что на территории их страны процветают пытки и казни, внесудебные расправы, цензура и коррупция на правительственном уровне.

- Наиболее существенные проблемы в отношении прав человека включали незаконные казни и политически мотивированные исчезновения в контексте конфликта на Донбассе; пытки, а также жёсткие и опасные для жизни условия в тюрьмах и местах задержания; произвольные аресты и задержания; отсутствие независимости судей, - говорится, в частности, в докладе.

Озабоченность у американской дипломатии вызывает и состояние прав человека в других сферах, которые также перечислены в документе: «Широкомасштабная коррупция на правительственном уровне; цензура; блокировка веб-сайтов; неспособность правительства привлечь к ответственности виновников насилия против журналистов и активистов борьбы с коррупцией, а также насилие против этнических меньшинств».

Прозрели? Через четыре-то года! Спрашивается, а чем все это время занимались агенты ЦРУ, которые занимают в здании СБУ целый этаж? Наверное, искали подтверждения еженедельным вскрикам Порошенко, что российская армия «входит и выходит».

Несмотря на весь цинизм внешней политики США, когда во главу угла ставится, «чтобы это был наш сукин сын», недооценивать значение доклада не стоит. Одно из главных условий, выставленных Украине для продолжения сотрудничества (читай – получения денег, пусть даже и в виде кредитов) от США, Европы и международных институтов вроде того же МВФ – это борьба с коррупцией и проведение «демократических реформ». Остальные условия еще можно обсуждать, но это – краеугольный камень для получения следующих траншей.

После доклада Госдепартамента можно с уверенностью сказать, что это направление было полностью провалено действующими властями Украины. Это давно было понятно и в России, и населению самой Украины, но теперь дошло и до американцев. И тот же МВФ просто обязан принять во внимание этот доклад, когда будет обсуждаться проблема сотрудничества с Киевом.

Между тем, на Украине сейчас разгорается новый скандал. Бежавший из Украины олигарх Онищенко все же решился опубликовать записи своих разговоров с Порошенко (пусть пока и частично), из которых ясно, что, будучи уже главой государства, Порошенко не только подкупал депутатов Верховной Рады, но и отдавал распоряжения о прекращении уголовных дел в обмен на долю в бизнесе фигуранта.